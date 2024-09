Daphné Sanremo, premio eleganza alle Vele d'epoca d'Imperia (Foto)

"Il “Premio Eleganza” offerto da Daphné, costituito da un foulard in seta incorniciato, è stato assegnato all’imbarcazione Marga in collaborazione con Assonautica e il Comune di Imperia, enti fondamentali per continuare a ospitare nel cuore del Ponente Ligure un evento ormai punto di riferimento delle vele classiche del Mediterraneo.

La Maison Daphné legata alla città di Imperia si è lasciata coinvolgere dal fascino dei velieri d'epoca e la passione per lo sport della vela che fusi ai valori della sostenibilità hanno dato vita al foulard Limited Edition che ha promosso l’Imperia International Sailing Week 2024, realizzato per il Comune di Imperia e ispirato alle “Vele d’Epoca”.

Una sfida per la casa di moda sanremese, la cui volontà è da sempre quella di ricercare la bellezza e l'originalità attraverso il proprio lavoro, promuovendo in modo dinamico il territorio del Ponente Ligure e cogliendone il meglio nel rispetto della natura, per ridurre al minimo l'impatto ambientale, ad incentivo di uno sviluppo sostenibile".