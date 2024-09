Ricomincia la scuola, Biasi agli studenti di Vallecrosia: "Sognate in grande" (Foto e video)

Ha preso il via il nuovo anno scolastico. Tanti bambini e ragazzi, ieri, sono tornati tra i banchi degli istituti scolastici di Vallecrosia entusiasti di affrontare nuove sfide e avventure didattiche insieme ai compagni e agli insegnanti.

Questa mattina, il sindaco Armando Biasi, come da tradizione, insieme al vicesindaco Marilena Piardi, all'assessore Patrizia Biancheri, al presidente del consiglio comunale Marco Calipa e ai consiglieri comunali Enrico Amalberti e Denis Perrone, si è recato negli istituti scolastici della città per salutare e augurare un 'buono anno' agli studenti, ai docenti e al personale della scuola dell'infanzia, della primaria, della secondaria di primo grado e del Cnos Fap, centro di formazione professionale dei Salesiani di Don Bosco.

"Siamo venuti a dare un saluto e un buon inizio di anno scolastico" - dice il sindaco Armando Biasi - "E' ormai il sesto anno che abbiamo questa abitudine di far vedere la presenza dell'amministrazione incontrando studenti, docenti, dirigenti scolastici e il personale e mostrare la nostra disponibilità. Agli studenti auguro di essere mentalmente liberi e soprattutto di sognare in grande e di studiare e impegnarsi per realizzare i propri sogni".

"Auguro un buon anno scolastico ai ragazzi, agli insegnanti e a tutti coloro che lavorano nel mondo scolastico" - afferma l'assessore alla Pubblica istruzione Patrizia Biancheri - "Come amministrazione lavoreremo anche per dei progetti insieme alla scuola".

Un messaggio sottolineato ai ragazzi, nelle varie classi visitate, anche dal vicesindaco Marilena Piardi e dal presidente del consiglio comunale Marco Calipa è che "insieme si vince. Fate tesoro degli insegnamenti dei vostri insegnanti che dedicano tempo e condividono un po' della loro esperienza con voi. Nella vita bisogna essere sempre educati e gentili perché la gentilezza paga. Se siete gentili nessuno vi deriderà mai ma se siete maleducati vi potranno sempre dire qualcosa. Siate gentili, dunque, educati, rispettosi l'uno con l'altro e uniti".