Dalla candidatura a sindaco di Sanremo alla Regione: Erica Martini con ‘Indipendenza’ verso Genova

Il nome di Alemanno è nel simbolo del Movimento Indipendenza per identificare e rappresentare chiaramente l’unica alternativa decisamente sovranista tanto al sistema di potere della sinistra quanto alla sudditanza del governo Toti e del centrodestra. Al suo fianco la candidatura alle imminenti regionali in Liguria per Indipendenza, nei collegi di Imperia e Genova, di Erica Martini che, con iniziative per il cittadino e battaglie per la nostra regione dimostra sul campo di tener fede all’unica sua promessa fatta nel tempo della candidatura a sindaco di Sanremo: “Esserci Sempre!”

“Sono ovviamente esterrefatta – dice Erica Martini - dal patteggiamento di due anni e un mese di Toti per corruzione impropria e finanziamento illecito ai partiti. Toti, a mio parere e ancor più per dare un seguito alle sue dichiarazioni, aveva il dovere, se veramente innocente come da lui stesso sbandierato nei mesi scorsi, di affrontare il processo e dimostrarlo ai giudici, ai suoi elettori e a tutti i cittadini, ai quali rendere conto del suo operato per l’inconsistenza e l’infondatezza delle accuse.

“Pur rispettando la scelta del centrodestra alla candidatura di Marco Bucci - conclude Erica Martini - attuale sindaco di Genova, che peraltro sembra più ‘un’ultima chance’ per mettere tutti d’accordo sperando di evitare una sconfitta epocale, resta sempre un grave problema morale: questa spropositata sudditanza dimostrata nei confronti dei poteri forti economici e del politicamente conveniente Può giustificare la scelta di non tenere in considerazione nemmeno i gravi problemi di salute delle persone chiedendo loro di immolarsi per la causa?”.

In risposta a tutto questo il Movimento Indipendenza candida Erica Martini come persona qualificata, trasparente, coerente e con il carattere giusto per essere la garanzia al cittadino del cambiamento necessario per combattere questo sistema politico regionale. “Ai Liguri hanno mentito tutti. Fermiamo questo squallore e sosteniamo la legalità”.