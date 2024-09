Un click verso il futuro: primo giorno di scuola per la nuova Cl@sse 4.0 dell’Istituto Comprensivo Bordighera

L’inizio del nuovo anno scolastico porta con sé grandi cambiamenti nella scuola di Bordighera. Al via oggi la prima classe 4.0 della Scuola Secondaria di Primo Grado.

"La scuola sta vivendo un momento di rivoluzione, si trova di fronte a nuove sfide, si confronta con l’incedere rapido di un mondo in costante evoluzione. Le esigenze degli studenti cambiano e lo spazio di apprendimento non è più un semplice contenitore, ma un luogo che influenza in modo significativo il momento didattico.

L’Istituto Comprensivo Bordighera respira a pieni polmoni quest’aria nuova e si pone al centro del cambiamento intendendo la scuola come crocevia di luogo, tempo, spazio, persone, strumenti e risorse.

Grazie alla Scuola 4.0, le aule tradizionali si trasformano in laboratori digitali dove gli studenti imparano attraverso esperienze immersive e interattive, realtà virtuale e intelligenza artificiale. Una nuova frontiera educativa che equipaggia i giovani con le competenze necessarie per eccellere nel mondo di domani, stimolandone la curiosità e la voglia di scoprire.

La scuola italiana si rinnova grazie alla tecnologia. Il piano Scuola 4.0 ha trasformato le classi in ambienti di apprendimento innovativi, le potenzialità del digitale si fondono con le competenze e la creatività degli insegnanti.

Sarà un addio ai libri di scuola? No, tablet e libri, insieme, faranno parte della cassetta degli attrezzi di ogni studente. Tecnologia e didattica sono ormai due mondi che non possono viaggiare separati.

L’Istituto Comprensivo Bordighera con l’introduzione della Cl@sse 4.0, offre agli studenti una nuova visione della didattica, allineandosi perfettamente con le disposizioni ministeriali.

La Scuola 4.0 non è una moda, ma una necessità. Un'opportunità unica per offrire agli studenti un'educazione più coinvolgente e personalizzata.

La didattica viene ripensata e rimodellata costantemente. I tablet, saranno molto più di semplici strumenti per svolgere compiti, faranno da volano per maturare negli studenti l’idea che da semplici fruitori diventeranno utilizzatori competenti e consapevoli.

I dispositivi sono potenti strumenti per stimolare il pensiero critico e la capacità di discernimento, aprono le porte all’inclusione e alla personalizzazione della didattica, permettendo a ogni studente di apprendere ai propri ritmi, stimolando la nascita del pensiero critico.

Gli studenti saranno accompagnati dai docenti all'introduzione dei tablet a scuola, con una riflessione sull'etica digitale, promuovendo un uso responsabile della tecnologia e favorendo lo sviluppo di una cittadinanza digitale attiva e responsabile.

L’intera comunità scolastica è coinvolta in questo continuo processo di cambiamento, a partire dalla Scuola dell’Infanzia. Un cammino quello di studenti e docenti, che può essere definito come un 'work in progress' per maturare competenze trasversali: creatività, problem solving, pensiero critico e capacità di adattarsi al cambiamento.

L’Istituto Comprensivo Bordighera pone sempre al centro i propri alunni con un occhio puntato al futuro, per una scuola sempre più connessa con il mondo e la società in generale e per preparare gli studenti a diventare cittadini attivi e responsabili".