Sanremo, tempo di primi bilanci per la Croce Rossa: ad agosto oltre 500 interventi di emergenza (Foto e video)

In foto il presidente del Comitato di Sanremo, Ettore Guazzoni

Passato il clou della stagione estiva, per la Croce Rossa di Sanremo è tempo di primi bilanci. Quello appena concluso è stato un periodo intenso, fatto di grande lavoro da parte di tutti gli operatori e i volontari del Comitato matuziano, che può vantare oltre 150 persone tra le proprie file, ma allo stesso tempo positivo, sia per i risultati ottenuti che per quello che accadrà nei prossimi giorni, vedasi l'apertura della Farmacia Solidale nei nuovi locali della sede di corso Imperatrice. Proprio durante l'inaugurazione dell'immobile è stato possibile fare un primo bilancio di questa stagione estiva 2024 con il presidente del Comitato matuziano Ettore Guazzoni.

Nel solo mese di agosto, i volontari e il personale della Croce Rossa sono stati impegnati in oltre 500 interventi di urgenza ed emergenza, raggiungendo un totale complessivo di circa 900 uscite, considerando anche le situazioni ordinarie. Questi numeri riflettono l'incremento della popolazione nella città di Sanremo e dintorni durante la stagione estiva, che ha visto raggiungere picchi di presenza con oltre 600.000 persone nel mese di agosto. "Stagione impegnativa? Assolutamente sì", afferma Guazzoni. "D'altronde con l'aumento della popolazione, le nostre attività aumentano in modo esponenziale. I numeri sono totalmente in linea con le estati passate".

L'afflusso massiccio di turisti ha richiesto un impegno costante da parte delle squadre di soccorso della Croce Rossa, che hanno dovuto far fronte a un aumento delle chiamate per emergenze mediche, infortuni e altre situazioni che richiedevano assistenza immediata. Il personale e i volontari, nonostante la mole di lavoro, sono riusciti a garantire un servizio efficiente e puntuale, contribuendo in modo significativo alla sicurezza della città durante il periodo di maggiore affluenza turistica. "Fortunatamente abbiamo la forza, anche umana, di avere tanti dipendenti e volontari presenti sul campo 24 ore su 24, sia sul territorio di Sanremo che di Taggia e di Ospedaletti".