Ospedaletti, inaugurato il murales al Santuario delle Porrine: la storia del comune in un'opera di 40 metri (Foto e video)

Un murales lungo oltre 40 metri che racconta la storia di Ospedaletti. Dopo il rinvio della settimana scorsa per maltempo, è stata inaugurata l'opera realizzata dalla pittrice sanremese Valentina Martini e donata dalla mecenate Daniela Lorenzi Scotto. Grande la partecipazione da parte degli ospedalettesi, che, subito dopo il taglio del nastro, hanno potuto godersi la cena sotto le stelle a cura del Descu Spiaretè. Durante la serata è stata inaugurata anche la nuova strada delle Porrine.

"Per completare l'opera ci ho messo 3 mesi di lavoro", spiega Valentina Martini. "Mi è stato chiesto di raccontare la storia di Ospedaletti e di valorizzare tutto ciò che parla maggiormente del comune. Come mi sono documentata? Mio marito mi ha dato una grande mano (ride)". L'opera è stata molto apprezzata dagli ospedalettesi, accorsi per festeggiare sia la festa delle Porrine che il nuovo murales. "Questo mi riempie di gioia", prosegue Valentina Martini. "L'emozione è tanta. Dopo tre mesi di lavoro, mi godo anche io questo risultato".

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti: "Ringrazio Daniela Lorenzi Scotto per aver commissionato quest'opera e Valentina Martini per averla realizzata", afferma. "Ospedaletti è bello anche nel murales. Direi che abbiamo centrato l'obiettivo. Abbiamo fatto il balcone delle Porrine su Ospedaletti. Quello che si vede nel murales racconta la storia di Ospedaletti, un panorama visto dalle Porrine".