Badalucco al centro della cultura dello stoccafisso: nuove visioni e alleanze al 52esimo Festival (foto)

La 52ª edizione del Festival dello Stoccafisso di Badalucco ha preso il via oggi con un evento significativo: la tavola rotonda sui 'Luoghi dello Stoccafisso' in Piazza Umberto Eco. L'evento non solo celebra la profonda tradizione culinaria legata allo stoccafisso alla badalucchese, ma segna anche l'inizio di ambiziosi sviluppi futuri per il borgo e i numerosi attori oggi intervenuti.

Nasce la Confraternita dello Stoccafisso alla Badalucchese

Badalucco si riconferma fulcro di una crescente rete culturale e turistica. L'istituzione della prima Confraternita dello Stoccafisso alla Badalucchese testimonia l'impegno della comunità nella valorizzazione delle proprie radici e nella promozione di una visione condivisa. L'evento odierno ha visto la partecipazione di figure chiave come le confraternite di Fermo e del Baccalà alla Vicentina, insieme ai rappresentanti del Norwegian Seafood Council e dello Stoccafisso delle Isole Lofoten IGP.

Unione e Visione: Parole del Sindaco Matteo Orengo

Il sindaco Matteo Orengo ha sottolineato l'importanza di questo evento: “Lo stoccafisso ci unisce e ci permette di trasformare un prodotto di qualità proveniente dalla Norvegia in un simbolo della nostra identità grazie all’unione con il nostro alimento simbolo, l’olio extravergine d’oliva. È proprio l’unione tra stoccafisso e olio ad essere un matrimonio perfetto tra prodotti che raccontano una storia comune a molti, come testimoniano i nostri amici oggi presenti e provenienti da altre regioni”.

Visione di Marketing Territoriale supportata da Regione Liguria

L'incontro ha anche rafforzato l'importanza della collaborazione territoriale, con il supporto del Presidente facente funzioni di Regione Liguria, Alessandro Piana, e del presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi. "Come Regione Liguria siamo da sempre vicini ad iniziative che promuovono le nostre eccellenze e diventano elementi di marketing territoriale. Lo stoccafisso, grazie all’impegno del Comune di Badalucco e dei cittadini è diventato un elemento di collaborazione internazionale tra Italia, Norvegia e Portogallo” - ha commentato il presidente Piana. Portogallo, oggi presente grazie ad un messaggio di stima mandato da João António Filipe Campolargo, presidente del consiglio comunale di Ílhavo.

La Nuova Confraternita e il Futuro

La nuova confraternita di Badalucco, sarà guidata da Caterina Boeri come Gran Maestro, Romano Bianchi come Gran Cordone, e Nicola Cane come segretario. Questa nuova realtà avrà il compito di promuovere Badalucco e la sua storica ricetta dello stoccafisso, non solo localmente ma in un contesto più ampio. “Essere parte di questa rete di confraternite significa crescere insieme, culturalmente, economicamente e turisticamente” - ha aggiunto Orengo.

Badalucco si propone come promotore di positività e valore, mirando a creare un brand unico intorno allo stoccafisso che possa promuovere non solo il borgo ma l’intera Liguria. Il 52º Festival dello Stoccafisso è solo l’inizio di un percorso definito che promette di unire e far crescere le comunità legate a questo straordinario prodotto che domani, domenica 15 settembre, sarà servito a partire dalle ore 11 in tutto il paese.