Arma di Taggia, il brigadiere capo Vincenzo Provenza va in pensione: una carriera trentennale nell'Arma dei Carabinieri

Questa mattina, presso la Caserma "Somaschini" di Imperia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Marco Morganti, ha salutato il Brigadiere Capo Vincenzo Provenza in occasione del suo imminente pensionamento per raggiunti limiti di età. Provenza, originario di Palermo, si appresta a lasciare il servizio attivo dopo una lunga carriera nell’Arma dei Carabinieri, iniziata nel 1987.

Il Brigadiere Provenza ha trascorso i primi anni di servizio presso la Stazione di Bricherasio (TO) e successivamente a Torino – Borgo Dora, dove ha operato fino al 1992. Durante questo periodo si è distinto per le sue competenze, venendo spesso aggregato al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Torino – Oltre Dora, dove ha lavorato a tempo pieno tra il 1992 e il 1994. Dopo aver ottenuto il grado di Carabiniere Scelto, ha servito al Nucleo Traduzioni e alla Sezione Scorte del Reparto CC Servizi Magistratura a Torino fino al 1997, anno in cui è stato trasferito definitivamente alla Stazione Carabinieri di Arma di Taggia.

Qui, Provenza ha vissuto alcune delle sue più grandi soddisfazioni professionali e personali. Nel 2010 è stato ammesso al corso per Vicebrigadieri, al termine del quale ha ottenuto il grado di Vicebrigadiere. Questo riconoscimento gli ha permesso di ricoprire ruoli delicati, come quello di Comandante in sede vacante della Stazione di Triora e di addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanremo.

Nel corso della sua trentennale carriera, Provenza ha ricevuto numerose onorificenze. Tra queste, la medaglia commemorativa per il soccorso prestato alla popolazione durante l'alluvione del 2000 in Piemonte e Liguria, la Croce d’Oro per anzianità di servizio militare, una Benemerenza di Protezione Civile e un encomio per aver tratto in salvo tre persone intrappolate in un palazzo in fiamme.

Durante il commiato, il Colonnello Marco Morganti ha ringraziato il Brigadiere Capo per "l’alto spirito di sacrificio e il senso di responsabilità dimostrato durante la sua lunga carriera, e per il servizio reso alla Repubblica, all’Arma dei Carabinieri e alla comunità".