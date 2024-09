Armando Biasi candidato nella Lega per le Regionali 2024 "Mi presento per essere un valido supporto per il territorio"

“Ho preso la decisione di candidarmi alle prossime Elezioni Regionali della Liguria perché credo di aver dimostrato in diversi ruoli amministrativi le mie competenze, la serietà e professionalità al servizio del cittadino”.

Interviene in questo modo Armando Biasi che, questa mattina, ha confermato la decisione di candidarsi alle prossime elezioni regionali. “Nel Comune di Vallecrosia – prosegue - sono stato eletto tre volte Sindaco, attualmente ricopro anche la carica di Vice-Presidente della Provincia di Imperia con delega all’ambiente. Credo da sempre nella difesa dei diritti dei cittadini; la difesa del bene Comune, risulta essere la stella polare che mi ha fatto impegnare nei diversi ruoli che ho ricoperto. Vallecrosia in questi anni è diventata una città in forte evoluzione grazie ad oltre 90 bandi vinti, che garantiscono opere pubbliche per i prossimi tre anni. Nelle ultime settimane ho avuto numerosi contatti con leader Nazionali e Regionali perché hanno riconosciuto le mie qualità politiche e di amministratore. Alla fine di una lunga riflessione ho scelto di candidarmi nella Lega perché mi ha convinto il loro progetto Amministrativo, per una Liguria in continua crescita ed espansione. Ritengo che aprire ai Sindaci del territorio, che si sono impegnati per il bene Comune con risultati tangibili e concreti, sia una visione politica seria per il presente e per il futuro”.

“L’impegno, la serietà e la costante e continua disponibilità con i cittadini mi hanno sempre contraddistinto in tutti i ruoli che ho ricoperto, in quanto un bravo amministratore deve essere al servizio del popolo. Ho colto questa opportunità perché sono convinto di poter essere di aiuto insieme ad altri colleghi per la risoluzione di importanti problemi ancora irrisolti della nostra Provincia. Mi candido per essere un valido supporto del territorio e non contro altri candidati o partiti. Troppe lotte tra candidati alla fine hanno portato ad immobilismo e perdita di tempo. Sicuramente la mia candidatura è un servizio politico per aiutare il centro-destra alla vittoria Regionale. Non sarà una competizione facile, ma essendo un combattente non temo le battaglie. Sfide complesse producono risultati eccezionali”.

“Concludo con un appello agli elettori della nostra provincia di Imperia. Molti di voi mi conoscono personalmente e sanno la coerenza nel mio impegno amministrativo e la serietà che restituisco ai cittadini con fatti concreti. Quindi chiedo di votare la mia persona, identificandomi nell’impegno profuso in questi anni. Per tali ragioni il tuo sostegno diventa fondamentale per aiutarmi a difendere e sviluppare il nostro territorio”.