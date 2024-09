In arrivo vento forte sulla nostra provincia: ieri precipitazioni scarse ma da stamattina temperature all'ingiù

Mentre gli effetti delle diverse perturbazioni transitate ieri si stanno facendo sentire in tutta la provincia con l’annunciato calo delle temperature, da Arpal Liguria arriva l’avviso sul vento forte che è atteso per oggi.

Si tratta di venti da Nord, tra i 50 e i 60km/h con raffiche di burrasca e altre tra 80 e 100 km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte. Dalle prime ore della notte venti da Nord sul ponente tra 50 e 60km/h, con raffiche di burrasca sui crinali. Generale calo dei venti dalle ore centrali di domani, fino a deboli o moderati nella seconda parte del pomeriggio.

Come detto, da questa mattina si è registrato il netto calo delle temperature. La colonnina di mercurio era già scesa ieri e, dalle prime ore della giornata in molti hanno dovuto tirar fuori le prime giacche e giubbotti per ripararsi dal freddo.

La minima più bassa della notte si è registrata ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 2,5 gradi, seguita da Col di Nava con 4,2 Verdeggia 5, Pieve di Teco 6,7, Triora 6,8, Bajardo 7,7, Pornassio 8,1, Rocchetta Nervina e Pigna 10,4, Seborga 10,9, Airole 12,4, Diano Marina 13,3, Ventimiglia e Imperia 15, Sanremo 16,1.

Da evidenziare come, tra ieri pomeriggio e stanotte, siano stati solo i temporali a colpire le nostre zone con precipitazioni ridotte. Sono scesi pochi millimetri di pioggia sulla costa mentre le più colpite sono state la Val Nervia e la Valle Argentina con precipitazioni che sono variate dai 10 ai 30 millimetri.

Le previsioni per le prossime ore, eccezion fatta per il vento forte di oggi, vedono prevalenti schiarite per i prossimi giorni.