Trasporto Pubblico provinciale: sindacati in Regione con Provincia e Rt ma da Genova soldi non ne arrivano

Importante riunione, quest'oggi in Regione a Genova, tra le organizzazioni sindacali Faisa Cisal e Ugl Fna della nostra provincia, l’Assessore ai Trasporti Sartori, la Dott.ssa Morich, la Dott.ssa Rolandelli, per la Provincia la Dott.ssa Rosa Puglia, il Consigliere con delega ai Trasporti Amarella, i collaboratori Semeria e Civico e, per la Riviera Trasporti il Presidente Temesio e l’Amministratore Delegato Cristiani e il Consigliere di Amministrazione Zanin.

Le organizzazioni sindacali hanno illustrato la situazione emergenziale in cui versa l’azienda, chiedendo delle soluzioni immediate dato l’imminente avvio dell’anno scolastico. Sono stati richiesti fondi aggiuntivi, ma la Regione ha evidenziato come le ripartizioni attuali siano state approvate dal Consiglio Regionale nel 2017 con incremento aggiuntivo nel 2022 e che attualmente non può intervenire sulle spese di bilancio in quanto può fare solo le spese ordinarie e non può erogare dei contributi straordinari ad RT.

La Provincia ha confermato che interverrà nel rivedere l’accordo di programma con tutti i comuni provinciali per far sì che ognuno metta il proprio contributo e che continueranno a lavorare fortemente per arrivare all’obiettivo dell’affidamento in house del servizio.

"A nostra esplicita domanda - dicono i sindacati - su come l’azienda interverrà nell’immediato ci è stato risposto che stavano valutando di intervenire con un piano di ottimizzazione del sevizio in maniera temporanea basata su concentrare le corse sugli orari di più frequenza e di esternalizzare fino a dicembre le corse che attualmente vengono soppresse. Preoccupati di questa eventualità e delle ricadute sulle spese che ne derivano e su come eventualmente verranno costruiti i turni dei conducenti di linea, alla fine è stato deciso di convocare una nuova riunione in tempi rapidissimi".