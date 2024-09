Sfida contro Amir: "100 tiri challenge" dà il via a 'Sportivamente Vallecrosia' (Foto e video)

'100 tiri challenge' dà il via a 'Sportivamente Vallecrosia', che prevede sette appuntamenti in cinque giorni in diverse location all'insegna del divertimento e alla scoperta dello sport. All'oratorio Don Bosco di Vallecrosia, ieri pomeriggio è, infatti, andata in scena una tappa della sfida di Amir: 'one hundred goal challenge'.

I ragazzi presenti hanno avuto la possibilità di sfidare a turno il giovane giocatore di calcio che, con bravura e tecnica, ha cercato di parare i tiri dell'avversario. "C'era un youtuber che mi piaceva molto che fa la stessa cosa che faccio io e, quindi, ho preso spunto" - fa sapere Amir, un giovane calciatore che si allena con il Ventimiglia Calcio e che a breve compirà 13 anni - "La sfida prevede dieci sezioni da dieci tiri. A ogni sezione ci fermiamo per vedere quante parate ho fatto io e quanti gol ha fatto il mio avversario. Alla fine, in base ai risultati stilo una classifica e i primi quattro che hanno realizzato più gol saranno poi coinvolti, alla fine dell'anno, in un evento finale".

Il prossimo appuntamento della manifestazione 'Sportivamente Vallecrosia', proposta dal Comune insieme a don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice, sarà oggi, l'11 settembre, dalle 21 alle 23 nella sala polivalente del Comune dove verrà proiettato un film: 'Invictus'.

Il 12 settembre, invece, sono previsti due appuntamenti: dalle 16.30 alle 18 la società sportiva Dap di danza 'Dance Art Project' di Vallecrosia terrà una giornata a porte aperte in via Roma 97 mentre dalle 21 alle 22.30 vi sarà una conferenza per il benessere nello sport dal titolo 'Corsi per la vita' con il cardiologo Giovanni Mascelli.

Il 13 settembre dalle 16.30 alle 19 vi sarà un'attività proposta per le famiglie: 'Orienteering insieme' mentre il 14 settembre si terrà la Festa dello Sport, una giornata all'insegna del divertimento con la scoperta di nuovi sport, e la messa dello sportivo alle 19 nel cortile dell'oratorio Don Bosco.