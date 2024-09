Una settimana di divertimento e sport, al via 'Sportivamente Vallecrosia' (Foto e video)

Challenge, film, open day, conferenza, orienteering, festa dello sport e messa dello sportivo. Dal 10 al 14 settembre andrà in scena 'Sportivamente Vallecrosia', una settimana in movimento all'insegna del divertimento e alla scoperta dello sport.

Sette appuntamenti in cinque giorni in diverse location. "Quest'anno, in collaborazione con l'oratorio Don Bosco, si è pensato di arricchire la Festa dello sport, invece di far rimanere la manifestazione solo all'interno dei salesiani, e di fare un evento per tutta la città" - fa sapere l'assessore Pino Ierace che ha organizzato l'evento insieme al consigliere comunale Marco Calipa e in collaborazione con don Karim - "Oltre alla Festa dello sport, che sarà sabato 14 settembre, dove tutte le associazioni sportive presenteranno i loro sport alla presenza del sindaco Armando Biasi e delle autorità, vi saranno anche altri progetti in giro per la città che riempiranno quasi tutta la settimana".

In programma tanti eventi. "E' una manifestazione che coinvolge sia gli sportivi che le famiglie che possono venire a partecipare e anche a riflettere, in particolare con due eventi: un film e una conferenza" - dice don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "Si partirà il 10 settembre alle 16 con '110 tiri challenge' dove Amir, un giovane giocatore di calcio, farà una tappa della sfida 'one hundred goal challenge' al Don Bosco".

"L'11 settembre dalle 21 alle 23 nella sala polivalente del Comune verrà proiettato un film: 'Invictus'" - svelano l'assessore Ierace e don Karim - "Il 12 settembre sono previsti due appuntamenti dalle 16.30 alle 18 la società sportiva Dap di danza 'Dance Art Project' di Vallecrosia terrà una giornata a porte aperte in via Roma 97 mentre dalle 21 alle 22.30 vi sarà una conferenza per il benessere nello sport dal titolo 'Corsi per la vita' con il cardiologo Giovanni Mascelli".

"Il 13 settembre dalle 16.30 alle 19 sulla pista di pattinaggio sul solettone sud ci sarà un'attività proposta per le famiglie: 'Orienteering insieme'. E' obbligatoria l'iscrizione" - affermano l'assessore Ierace e don Karim - "Gli ultimi due appuntamenti saranno il 14 settembre con la Festa dello Sport, una giornata all'insegna del divertimento con la scoperta di nuovi sport, e la messa dello sportivo alle 19 nel cortile dell'oratorio Don Bosco".