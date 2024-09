Sanremo: da domenica prossima il laboratorio di Enzo Mazzullo al 'Teatrino delle 12 stelle' a San Martino

Per la stagione Teatrale 2024-25 del ‘Teatrino delle 12 Sedie’ a Sanremo (strada San Martino 40), da domenica prossima inizia il laboratorio permanente sulla costruzione del personaggio, in quanto clown. Sosterrà gli incontri, Enzo Mazzullo, attualmente in scena con ‘Lo Siamo Tutti’ di Aronne e Fiabescum 7, del Teatro del Marchingegno di Taggia.

“E’ tutto lì - dichiara Enzo Mazzullo, diploma all’Accademia del Teatro Stabile di Genova - movimento scenico, cognizione dello spazio, mimica e pantomima, dizione , farsa, naturalità, biomeccanica anche dell'anima. Tutto questo e molto di più si nasconde in un Clown, comunemente detto Ppagliaccio. Una figura che ovunque si può apprezzare, senza necessariamente andare al circo. Perché il clown non ha bisogno di collocazione specifica, non ha bisogno di essere preso in considerazione, se mai è lui che considera, se mai è lui che sceglie dove e quando. Diventa visibile in un attimo, quando prima poteva essere un qualunque abitante, cittadino, innocuo facente parte di una tipica normalità. Magia”.

“L'invadenza accettata dall'occasionale o deciso pubblico. Anche quando è evidente – termina - la presenza del clown, ha in sé la clandestinità. Non si svela da subito ce ne accorgiamo dall'esagerata, esasperata postura. Movimento apparentemente innocuo, innocente, quasi timido per poi, con prepotenza volutamente buffa... esplode!”