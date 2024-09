La nuova prevendita di Memebet Token supera 150.000 dollari in un solo giorno: è il prossimo Rollbit?

Arriva la prevendita di Memebet Token, la meme coin che unisce questo settore con quello dell’iGaming: il progetto, infatti, prevede la realizzazione di un casino crypto, che permette di scommettere utilizzando anche le meme coin.

Memebet Casinò, inoltre, si appoggia su Telegram e non richiede il KYC per la registrazione, permettendo di mantenere l’anonimato. Ecco tutte le caratteristiche del progetto in dettaglio e come partecipare alla presale di MEMEBET.

Memebet Token è la nuova meme coin che integra l’iGaming

Memebet Casino è il creatore del MEMEBET Token, che ha lanciato ieri la sua prevendita e che ha raggiunto subito quota $150.000, forte dell’idea di realizzare un casinò online in cui gli utenti possono scommettere utilizzando le meme coin.

Il casinò mette a disposizione dei suoi utenti una vasta gamma di giochi da casinò, scommesse, e così via, ai quali è possibile partecipare usando meme coin di rilievo come Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) e altre ancora.

Il Memebet Casino nasce sulla blockchain di Ethereum, la più sicura in circolazione, per cui l’ambiente di gioco è trasparente ed equo. Il casinò è integrato con Telegram, per cui gli utenti hanno la garanzia di anonimato, in quanto non hanno bisogno di utilizzare la verifica KYC.

Memebet Token, più di una semplice meme coin

I casinò online, di solito, non soddisfano le aspettative degli utenti, che desiderano un’esperienza di gioco diversa dal comune, con design intriganti e soprattutto ricompense di una certa entità.

Il settore delle meme coin, spesso protagonista della cosiddetta “mania” che porta i token a salire di valore, a partire da giugno non ha visto grandi risultati, ma ci sono forti segnali di una ripresa imminente, date le premesse su base mondiale di novità interessanti che potrebbero influire sul mercato crypto in generale.

Una potenziale rinascita del settore potrebbe dare vita a una nuova ondata di token promettenti, con un'utilità notevolmente maggiore, come appunto $MEMEBET: la sua forza sta in particolare nel fatto che il Memebet Casino offre una vasta gamma di opzioni di gioco, in più aggiungendo utilità alle meme coin.

Inoltre, anche se varie meme coin possono essere utilizzate per le scommesse, il token MEMEBET resta il vero fulcro dell'ecosistema, in quanto permette di sbloccare vantaggi esclusivi, come airdrop play-to-earn, ricompense dedicate e un Memebet Casino Lootbox di prossima uscita, che offre premi reali e bonus tangibili del casinò.

Inoltre, chi scommette usando il token $MEMEBET può guadagnare token aggiuntivi e più si scommette, maggiore è la quota papabile di ricompense. In più è prevista anche un'esclusiva comunità VIP Degen, alla quale si potrà avere accesso solo detenendo MEMEBET.

Il progetto quindi mette insieme le meme coin, che hanno raggiunto un valore di mercato collettivo di 60 miliardi di dollari, e i giochi online, un settore che è previsto passi da quasi 100 miliardi di dollari nel 2024 a 130 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

Come partecipare alla prevendita di Memebet Token

Anche se il Memebet Casino è ancora nella sua fase iniziale, le premesse sono più che valide, a partire dalle tappe previste dalla roadmap, la prossima delle quali è la prima stagione della sua campagna di airdrop.

L'airdrop ricompenserà i primi detentori dei token $MEMEBET con vantaggi esclusivi, come l'accesso anticipato a nuove funzionalità e a giochi esclusivi all'interno della piattaforma. Per partecipare, gli utenti devono acquistare i token durante la prevendita e utilizzarli per scommettere nel casinò, una volta lanciato, prima della conclusione della prevendita.

Per quanto riguarda la tokenomica, il progetto ha stanziato 1,4 miliardi di token $MEMEBET per la prevendita, ovvero il 70% della sua fornitura totale di 2 miliardi di token, mentre il 20% (400 milioni di token) è riservato alle ricompense del casinò.

Per partecipare alla prevendita prima del prossimo aumento di prezzo, con un MEMEBET a $0,025, basta visitare il sito web del progetto e collegare il proprio crypto wallet alla presale, selezionando uno di quelli compatibili. Si dovrà poi utilizzare ETH, USDT, BNB o POLY, o anche usare una carta di credito bancaria.

Solo gli acquisti effettuati sulla rete Ethereum (ETH, USDT o carta bancaria) verranno immediatamente inviati ai wallet. Inoltre, il Memebet Casino è stato sottoposto a un audit completo da parte di Coinsult, con risultati positivi.

Memebet Casino, infine, è lo sponsor regionale della nazionale di calcio argentina, a dimostrazione della sua affidabilità. Per seguire il progetto e le sue novità, è possibile unirsi alla community di Memebet Token su X e Telegram.

