Tettoia: cos’è e quali sono i vantaggi dell’alluminio

Una delle soluzioni che valutano maggiormente i proprietari di un immobile è quella della tettoia. Si rivela interessante sia per gli edifici aventi uso residenziale sia per quelli che invece vengono utilizzati in ambito commerciale nonché presso le strutture dell’hotellerie, solo per fare degli esempi piuttosto diffusi.

Il materiale principe che viene adoperato per conseguire una tettoia è l'alluminio, il quale si distingue per le spiccate proprietà in termini di sostenibilità, versatilità e performance. Scopriamo qualcosa di più su questo tipo di soluzione.

Tettoia di cosa parliamo

Quando si parla di tettoia si fa riferimento a una struttura dotata di telaio; quest'ultimo viene ancorato su dei pilastri. Può anche essere presente una copertura, realizzata secondo diversi materiali (uno dei più comuni è il vetro, poiché trasparente e dunque luminoso), ma non è detto: la tettoia può essere infatti scoperta.

Rientra nelle opere dell’edilizia libera? Non sempre. Dipende dal regolamento del Comune di riferimento e dal fatto che vada o meno a modificare la volumetria dell'edificio; dovrebbe inoltre essere rimovibile con facilità. Meglio quindi confrontarsi con l'ufficio competente ed essere certi che non occorra il permesso di costruire, come invece è sovente necessario.

Come accennato all’inizio, l’alluminio è il materiale principe per realizzare una tettoia, che può avere diversi usi abitativi, offrendo un riparo per i mezzi motoristici, ad esempio. Questo in virtù di alcune proprietà particolari che lo contraddistinguono.

Una soluzione diversa per custodire l’automobile

Il legno è una materia prima parimenti interessante e versatile: per esempio uno dei garage per l’automobile che trovi su casacasette.it viene realizzato proprio partendo da un legno di alta qualità e in quanto tale proveniente da fonti certificate, offrendo un'estetica ricca di calore e in grado di integrarsi armoniosamente tanto con le aree indoor che con quelle outdoor. Il risultato è un ambiente multifunzionale, versatile e piacevole da adoperare per 365 giorni l’anno. Per eventuali permessi relativi all’installazione occorre comunque informarsi presso il Comune di riferimento, dal momento che ogni regolamento edilizio è diverso. Questo non diversamente da qualsiasi altro tipo di intervento.

I vantaggi dell’alluminio nel caso della tettoia

L'alluminio è un materiale talmente versatile e di pratico utilizzo che si presta persino alla costruzione di una tettoia fai da te: è infatti una soluzione rinomata sia da parte di coloro che preferiscono procedere in autonomia sia dai professionisti del settore. Alla base di tale constatazione troviamo le molteplici proprietà per cui è rinomato, a cominciare dal peso contenuto, specialmente se confrontato con altre soluzioni come il cotto o il vetro, entrambe ampiamente utilizzate per le coperture.

Inoltre, è resistente tanto agli agenti atmosferici quanto all'ossidazione e persino alla ruggine, rivelandosi perfetto per gli ambienti maggiormente sollecitati come quelli outdoor. È anche ecologico, essendo ampiamente disponibile in natura nonché facile da riciclare e riusare. In termini di estetica, si adatta perfettamente a qualsiasi design si desideri predisporre sulle superfici, in quanto pratico da modellare e persino colorare. L’alluminio offre quindi opportunità uniche in termini di creatività e personalizzazione, che ben si adattano al conseguimento di una tettoia.

















