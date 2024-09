Sanremo: furgoncino parcheggiato male, bloccate due squadre dei vigili del fuoco al Casinò (Foto)

Un imprevisto ha momentaneamente bloccato due mezzi dei Vigili del Fuoco, chiamati per un intervento in via Villanova, per la caduta di alcuni intonaci, sulla salita di corso degli Inglesi che porta al Casinò di Sanremo. A causa di un furgoncino parcheggiato male, i mezzi di soccorso sono rimasti bloccati per alcuni minuti, impedendo il regolare passaggio lungo la via che conduce allo storico edificio.

L’episodio, che fortunatamente non ha causato gravi disagi, ha messo in luce la criticità di certe aree della città, dove la sosta selvaggia può ostacolare i mezzi di emergenza in momenti di necessità. Dopo qualche minuto, i Vigili del Fuoco hanno potuto proseguire il loro percorso senza ulteriori problemi.