Sanremo: domani tavola rotonda al Diritto Umanitario, con un'ordinanza il Sindaco chiude al pubblico Villa Ormond

Anche se non ci sarà il Presidente della Repubblica l’evento di domani all’Istituto di Diritto Umanitario di Sanremo, ha comunque portato all’ordinanza di chiusura dei giardini di Villa Ormond. Lo ha deciso il Sindaco Mager, in relazione alla tavola rotonda a cui parteciperanno importanti personalità civili e militari, anche provenienti dall’estero, tra le quali alcune oggetto di misure di protezione personale.

La decisione del primo cittadino è emersa anche dopo la riunione del comitato per l’ordine pubblico in Prefettura e la successiva in Questura. E’ stato così deciso di limitare l’accesso ai giardini della villa alle sole persone coinvolte nell’evento, intensificando le misure di sicurezza. I giardini di Villa Ormond, quindi, rimarranno off limits al pubblico dalle 7 alle 17 di domani. Potranno accedere solo i partecipati alla tavola rotonda, le forze dell’ordine e gli addetti ai lavori.