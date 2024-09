Sanremo: analisi di Arpal ok, revocato il divieto di balneazione di inizio settembre nella zona a Levante della città

Buone notizie per i gestori degli stabilimenti e per gli amanti del mare. E’ stato infatti revocato il divieto di balneazione che era stato emanato il 4 settembre scorso per la rottura che ha interessato il collettore di mandata dell’impianto di sollevamento ‘Foce’

Il problema era già stato risolto al momento di emanare il divieto ma, dal Comune, era stata comunque emanata l’ordinanza nell’area compresa tra la spiaggia libera attrezzata ‘Foce Levante’ e la ‘Baia di Capo Pino’ a scopo precauzionale, in attesa di ricevere i risultati delle analisi da Arpal.

Questi sono arrivati nelle ultime ore e, quindi, il Sindaco ha così revocato il divieto, consentendo di fare il bagno nella zona a Levante della città dei fiori.