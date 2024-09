Sanremo: scattano modifiche viarie al Mercato dei fiori, Mager “Garantire maggiore sicurezza alla circolazione”

La tragedia avvenuta lo scorso anno che è costata la vita al diciassettenne Mohtadi Doukhani è ancora nitida nella mente, tanto che un gruppo di genitori di studenti iscritto alle classi prime del polo scolastico di Valle Armea quali decisioni sarebbero state prese in merito ai trasporti. "Dopo tutta un'estate di lavori e ristrutturazioni - affermano in una nota inviata alla redazione di Sanremonews - pensavamo che tra le opere fossero state incluse quelle necessarie per far transitare un bus o navetta all'interno del plesso ma, al momento, al di là di un corridoio pedonale non abbiamo visto altro. Speriamo che dirigente scolastico, Rt e nuovo sindaco possano dirci (con certezza) dove saranno collocate le fermate per i ragazzi". Da qui la richiesta da parte di un gruppo di genitori di veder modificate le corse, così da poter raggiungere la scuola "in serenità e sicurezza e non con il fiato sospeso".

Pronta la risposta dal Comune. Sono infatti iniziati ieri mattina i lavori per il riassetto della viabilità nella bassa Valle Armea, in particolare nell’area del Mercato dei fiori, dove è prevista la netta separazione tra i flussi scolastici, da incanalare in via Frantoi Canai, e quelli con i mezzi pesanti che gravitano attorno alla struttura, i quali confluiranno sul lato opposto della zona.

“Questo progetto di ridistribuzione dei flussi viari in Valle Armea – dichiara il sindaco Alessandro Mager – ha rappresentato una priorità per l’amministrazione comunale fin dal nostro insediamento. Volevamo mettere a terra prima possibile un progetto già avviato in precedenza, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla circolazione veicolare nell’area in previsione dell’imminente inizio del nuovo anno scolastico. Ringrazio Amaie Energia per la determinante collaborazione nella realizzazione del progetto”. Nel dettaglio, verrà riservata esclusivamente alle scuole e alle associazioni sportive la viabilità rialzata di levante del Mercato dei fiori, con accesso esclusivo dall’ingresso sud di via Frantoi Canai e uscita a nord, sempre sulla stessa strada.

Nell’area in questione saranno realizzate una corsia pedonale e ciclabile adiacente all’edificio e una centrale per i veicoli, ai quali sarà consentita la velocità massima di 10 km/h, oltre a una serie di parcheggi per auto e moto sul lato opposto al fabbricato. La restante viabilità rialzata del mercato verrà riservata alle attività mercatali, con accesso esclusivo dall’ingresso nord di via Frantoi Canai e uscita a sud su via Quinto Mansuino. Sono previste, inoltre, alcune modifiche alla viabilità di via Frantoi Canai: sarà instaurato il senso unico di marcia da sud verso nord nel primo tratto, compreso tra la rotatoria di Bussana e l’uscita nord del Mercato dei fiori, dove verrà realizzata una piccola rotonda, con divieto di accesso al plesso scolastico ai mezzi pesanti e agli autoveicoli non autorizzati.

L'area di accesso da via Frantoi Canai sarà separata fisicamente da quella di manovra dei mezzi pesanti del mercato e di Amaie Energia, tramite il posizionamento di una fila di new jersey, consentendo così di delineare anche una zona bike box, riservata quindi al parcheggio delle biciclette. Per questi primi giorni, Amaie Energia ha messo a disposizione un moviere per aiutare pedoni e veicoli nella nuova viabilità, ed ha in programma, di concerto con il Comune, un incontro informativo anche con il corpo docente della scuola sita nella struttura.

“Questi lavori – concludono il vicesindaco Fellegara (con delega alle scuole) e l’assessore alla viabilità Massimo Donzella - permetteranno di apportare importanti modifiche alla viabilità del Mercato dei fiori, affinché si possa essere ottenere una netta distinzione tra i punti di ingresso e uscita della scuola e delle società sportive che utilizzano le palestre, da quelli delle attività della grande struttura di commercializzazione floricola gestita da Amaie Energia”.