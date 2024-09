Sanremo: da questa mattina cambio ai vertici di Amaie Energia, dopo l'assemblea prima riunione del Cda (Foto)

Si sono svolte, questa mattina nella sede di Valle Armea, l’assemblea e la prima riunione del nuovo Cda di Amaie.

All’assemblea erano presenti i soci, alcuni dei quali di persona ed altri on line. L’ex presidente Andrea Gorlero ha presentato un lunghissimo dossier con la relazione dei suoi anni di mandato, le cose portate a termine e le criticità a cui assolvere.

Con Gorlero c’era ovviamente il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, che era accompagnato dagli assessori Moscato e Sbezzo Malfei. C’era anche il primo cittadino di Terzorio, Valerio Ferrari, mentre gli altri sindaci erano collegati in video conferenza o comunque rappresentati da altri esponenti delle relative amministrazioni.

Al temine dell’assemblea sono state confermate le nomine, con la presidenza affidata a Sergio Tommasini ed il Cda composto dal vice Presidente Fabio Finamore (in quota Lega) e gli altri consiglieri, Liliana De Falco, Tiziana Ramoino e Mauro Albanese. Nel corso della prima riunione si sono affrontate le prime urgenze di gestione aziendale.

“Ringrazio il presidente Andrea Gorlero e tutti i membri del consiglio di amministrazione uscente per l’impegno e il prezioso contributo di questi anni. E auguro al nuovo presidente Sergio Tommasini e ai membri del nuovo cda un proficuo lavoro. Amaie Energia ha un’importanza strategica per il futuro della città di Sanremo e auspico una collaborazione sempre più stretta e produttiva”. Così il sindaco Alessandro Mager in occasione dell'assemblea di Amaie Energia e servizi srl, un momento cruciale per l'azienda e per la città durante il quale è stato sancito il termine del mandato del consiglio di amministrazione uscente, presieduto da Andrea Gorlero.