Ventimiglia, sistemazione di via Julia Augusta: approvato il progetto esecutivo

Via Julia Augusta a Ventimiglia verrà sistemata. E' stato approvato in Giunta il progetto esecutivo. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo per la sistemazione del tratto di strada della Via Julia Augusta insistente nel comune di Ventimiglia" - fa sapere il primo cittadino.

"Si tratta di un intervento importante, volto alla valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale, dal valore complessivo di circa 122.000 euro, nell’ambito del progetto europeo Nat Cult 2 finanziato dai fondi Interreg - Alcotra" - sottolinea Di Muro.