Due giorni dedicati alla petanque, Bordighera ospita il campionato italiano a terne (Foto)

Una due giorni dedicata alla petanque verrà organizzata nel fine settimana dal circolo boccistico Cav. Giulio Biancheri – Muller a Bordighera. Sabato 7 e domenica 8 settembre andranno, infatti, in scena le finali del campionato italiano a terne di petanque valide per le categorie C e D.

L'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller ospiterà un evento speciale di petanque che vedrà la partecipazione di 32 formazioni provenienti da tutta Italia. "La finale si svolgerà a poule iniziale con partite a tempo massimo di 60 minuti più due giocate supplementari e proseguimento a eliminazione diretta con partite ai punti 13 senza limiti di tempo" - fanno sapere gli organizzatori.

Il Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller ha iniziato a prepararsi per ospitare il grande evento. "Sabato alle 14 vi sarà la presentazione delle squadre e il saluto delle autorità. Poule a seguire e partite fino ai quarti di finale mentre domenica alle 8.30 vi saranno le semifinali e finali ad eliminazione diretta con partite ai 13 punti senza limiti di tempo. Seguiranno poi le premiazioni. La squadra che si piazzerà prima riceverà 450 euro come premio, la seconda classificata 225 euro mentre la terza e la quarta 150 euro".

Il 21 e il 22 settembre, invece, al Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller tornerà il Grand Prix Internazionale Città di Bordighera. Il 21 settembre, dalle 9, si terrà il 9° Memorial Lorenzo Carassale, una gara a terne con poule iniziale mentre dalle 10 è previsto il 1° Memorial L. Carassale Junior, una gara giovanile a coppie under 18-15 con poule iniziale. Il 22 settembre, invece, dalle 9.30, vi sarà il 4° Memorial Cav. Giulio Biancheri Muller, una gara a coppie con poule iniziale mentre dalle 10 verrà proposto il 1° Memorial Cav. Giulio Biancheri Muller femminile, una gara a coppie con poule iniziale.