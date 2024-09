Sanremo: "grandinata" di ghiaia in Valle Armea all'altezza del The Mall. Interpellata Amaie Energia per pulire la strada

Il maltempo dell'altra notte ha scaricato sulla strada diverse quantità di detriti tra ghiaia e pietre, provocando un alto rischio di caduta per scooter e moto che transitavano sulla strada. Il tutto è successo nella zona di Valle Armea, all'altezza della rotonda che conduce al punto commerciale The Mall. Sono stati proprio i centauri ad avvisare gli agenti della Polizia Locale del grave pericolo in corso. La volante sopraggiunta sul posto ha richiesto quindi un intervento urgente del personale di Amaie Energia per la pulizia della strada.