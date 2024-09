Ventimiglia: Panetta “Più fatti e meno propaganda elettorale sul mercato ortofrutticolo”

"Un problema importante come l'apertura del mercato ortufrutticolo viene gestita dal Sindaco e dal suo staff, che convocano un'assemblea che chiamano pubblica ma tale non è”. Interviene in questo modo il Consigliere di opposizione a Ventimiglia, Tiziana Panetta.

“Siamo lieti che finalmente, con molto ritardo, il sindaco voglia sentire gli operatori del mercato, ma non la chiamino assemblea pubblica se non possono partecipare i rappresentanti delle associazioni di categoria e i cittadini consumatori. Inoltre il Presidente Nazzari, che si dice super partes non dovrebbe permettere che si faccia una finta ‘assemblea pubblica’ in sala consiliare e non siano invitati tutti i consiglieri comunali. Se il sindaco vuole sentire gli operatori del mercato benissimo, ma non la chiami assemblea pubblica anche perché pare la solita propaganda per qualche selfie in più, anziché lavorare a testa bassa per aprire subito il mercato, indennizzare gli operatori danneggiati e restituire alla città il suo mercato ortofrutticolo”.

“Serve chiarezza e trasparenza – termina Tiziana Panetta - tutti devono conoscere cosa intende fare il sindaco e deve farlo rapidamente perchè le famiglie che vi lavorano e i consumatori rivogliono il loro mercato. Il sindaco venga in consiglio comunale e ci relazioni su cosa sta facendo”.