Con Imperia l'opportunità di fare il salto di qualità con 'Corso Barman - Miscelare che Passione!'

CNA Imperia dà l'opportunità di fare il salto di qualità con il 'Corso Barman - Miscelare che Passione!', ovvero trasformare la propria passione per la mixology in una vera professione e distinguiti in un mondo sempre in evoluzione e diventare un bartender esperto, capace di creare drink che lasciano il segno.

Il corso è rivolto a chi ha già un bar o vuole aprirne uno. Darà gli strumenti per far crescere il business e rendere unica l'offerta. Ma anche a chi lavora già nel settore e vuol fare un upgrade delle tue competenze. Oppure per chi è appassionato di cocktail e vuole creare drink spettacolari per stupire amici e ospiti.

Il corso è tenuto dal top del bartending: Antonio Mandica, bartender di Sanremo con oltre 25 anni di esperienza. Insegnerà tutto quello che si deve sapere per diventare un vero maestro dei cocktail, combinando tecniche internazionali e prodotti locali. Per preparare cocktail unici, utilizzando materie prime del territorio, che renderanno ogni drink un’esperienza da ricordare.

Cosa si imparerà:

Creare la tua postazione da barman perfetta

Conoscere a fondo gli ingredienti e le loro caratteristiche

La classificazione dei cocktail

Tecniche di miscelazione e uso del ghiaccio come un vero pro

Come personalizzare i classici, dando un tocco unico con prodotti locali

Date e Orari:

Ottobre: 7-9-14-16-21-23-28-30

Lunedì e Mercoledì dalle 14:30 alle 16:30

"Non un semplice corso, ma una vera esperienza dove la creatività prende vita! Grazie al nostro esperto Antonio Mandica e alla sua passione, imparerai tutto ciò che serve per sorprendere anche il cliente più esigente" dice Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia. Il corso è un viaggio di 16 ore tra teoria e pratica, pensato per chi vuole lasciare il segno e creare drink indimenticabili. Dai uno slancio alla tua carriera, fatti notare e rendi unico il tuo locale con proposte innovative che faranno parlare di te!

Info e Iscrizioni: 📞 Tel: 347 2915873

📧 Email: segreteria@im.cna.it