Maltempo in arrivo sulla nostra provincia: probabile stato di allerta elevato nelle prossime ore

L’aria è già più fresca e il caldo afoso dei giorni scorsi per molti un ricordo. Le piogge degli ultimi tre giorni nell’entroterra, con punte da quasi 100 millimetri a Triora, stanno regalando un clima decisamente più sopportabile anche sulla costa. Ma, per le prossime ore è previsto un deciso peggioramento delle condizioni.

Anche se la decisione su un eventuale ‘allerta’, che potrebbe anche essere di livello arancione per la regione e per la nostra provincia, è atteso per la tarda mattinata, le previsioni non preannunciano nulla di buono.

Quella odierna sarà una giornata di transizione per l'arrivo, nelle prime ore della notte tra oggi e domani, di una saccatura di origine atlantica che porterà precipitazioni diffuse, con fenomeni temporaleschi anche molto intensi. Il passaggio perturbato sarà accompagnato da un deciso e netto calo delle temperature.

Per oggi cieli velati nel corso della mattinata ma, dal pomeriggio possibili fenomeni temporaleschi anche localmente forti sui rilievi. Dalla notte l'approssimarsi di una saccatura atlantica porterà piogge diffuse anche a carattere temporalesco. I venti saranno moderati mentre il mare sarà poco mosso, al più mosso a largo delle coste di ponente.

Domani piogge diffuse su tutta la regione con fenomeni anche molto intensi in estensione nel corso della giornata, ma con la relativa attenuazione delle piogge dal tardo pomeriggio. Venti settentrionali anche forti con gnerale attenuazione della ventilazione in serata. Mare mosso sottocosta.

Ora non rimane che attendere la decisione di Arpal e della Protezione Civile, anche se le avvisaglie portano quasi certamente verso uno stato di allerta piuttosto elevato.