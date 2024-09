Ospedaletti: bilancio positivo per la stagione estiva, Cimiotti "Turisti stranieri in aumento" (Foto)

L’estate ad Ospedaletti è stata caratterizzata da un bilancio positivo, nonostante alcuni intoppi incontrati lungo il percorso dettati dal maltempo. Lo ha confermato il sindaco Daniele Cimiotti, durante un incontro che ha visto la presenza anche di Raffaele Cardone, presidente del Comitato Circuito Ospedaletti e direttore dell'VIII Rievocazione Storica del Trofeo Internazionale Motociclistico.

“La stagione estiva è andata piuttosto bene, soprattutto nel mese di agosto, anche se luglio non è stato brillante come lo scorso anno, un fenomeno che ha coinvolto anche altri comuni della zona”, ha dichiarato Cimiotti. Il sindaco ha sottolineato che, nonostante il nubifragio del 15 agosto, che ha colpito duramente il Centro Velico e la Darsena, il bilancio complessivo della stagione è positivo.

“Il flusso turistico è stato prevalentemente italiano, ma abbiamo registrato un aumento significativo di turisti stranieri, con una presenza numerosa di francesi, seguiti da russi e ucraini”, ha continuato il sindaco, aggiungendo che la decisione di rendere la maggior parte delle spiagge libere ha avuto un buon riscontro. “La permanenza media dei turisti? Una settimana o un fine settimana lungo. Anche la spiaggia per cani è stata molto frequentata, contribuendo all’offerta turistica del nostro paese”.

Cimiotti ha poi parlato degli eventi che hanno animato l’estate di Ospedaletti, sottolineando la presenza di personaggi di rilievo come Sigfrido Ranucci, Irene Pivetti e il duo comico Pino e gli Anticorpi. “Abbiamo avuto successo anche con le serate dedicate all’astronomia, in una di queste serate abbiamo raggiunto il numero record di oltre 200 partecipanti”, ha aggiunto con soddisfazione.

Guardando al futuro prossimo, il sindaco ha annunciato una serie di eventi importanti in programma per settembre. “A settembre avremo il ‘Cantico della bellezza’ dedicato a Valerio Venturi, e il festeggiamento delle Porrine l’8 settembre, quando inaugureremo un grande murales lungo oltre 40 metri e la riqualificata strada delle Porrine”. Il murales, donato dalla pittrice Danielé Lorenzi Scotto e realizzato da Valentina Martini di Sanremo, rappresenta uno skyline storico ed è stato completato in tre mesi. “Il 14 settembre ci sarà la Festa dello Sport e il 28-29 settembre la Rievocazione Storica Motociclistica”, ha concluso Cimiotti, ribadendo l’impegno del comune per offrire eventi di qualità e mantenere alto l’interesse turistico nella zona.

Il sindaco Cimiotti ha fatto anche il punto sul porto. Come noto, il Comune ha dichiarato improcedibile l'istanza presentata dall'ingegnere Enrico Migliardi di Roma per sanare la situazione del porto "Baia Verde". La decisione è stata presa in base al nuovo Codice degli appalti, approvato nel 2023, che rende impossibile riferirsi a norme ormai superate. Il progetto della società albanese "Paola Marina Tourist Plan Shpk", denominato "Porto delle rose", si basava sull'articolo 183 del decreto legislativo 50 del 2016, ormai non più applicabile secondo le normative attuali.

"Per quanto riguarda il porto - conclude Cimiotti - il suo iter sta procedendo regolarmente. I nostri consulenti specifici stanno esaminando i vari documenti: la nostra speranza è quella di portare, tra settembre e ottobre, il progetto per la dichiarazione di pubblico interesse. Purtroppo i tempi sono dettati dalla burocrazia".

In conclusione, Cimiotti ha fatto il punto anche sui prossimi progetti e finanziamenti: "Abbiamo vinto un bando che ci permetterà di iniziare i lavori per risolvere il dissesto idrogeologico nel Rio Noce, con un investimento di 270 mila euro. Sempre con il supporto della Regione Liguria, abbiamo ottenuto un finanziamento di 218 mila euro per il miglioramento dei sentieri e delle piste tagliafuoco. È in corso la progettazione per il completo rifacimento del muro di sostegno del plesso scolastico, con un importo previsto di 635.500 euro. Siamo già pronti con altri progetti".