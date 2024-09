Aperte le Iscrizioni al corso di Guida Ambientale Escursionistica: opportunità di lavoro e rilancio del territorio con CNA Imperia

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso di Guida Ambientale Escursionistica, organizzato in collaborazione con CNA Imperia. Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per chi desidera intraprendere una carriera in un settore in forte crescita, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione e alla protezione del territorio della provincia di Imperia e della Liguria.

Il corso, rivolto a tutti ma soprattutto a giovani e professionisti che vogliono specializzarsi in questa nuova professione, offre una formazione completa, finalizzata a preparare esperti capaci di accompagnare gruppi in escursioni naturalistiche, promuovendo il rispetto per l'ambiente e la conoscenza del patrimonio naturalistico locale.

Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia, ha sottolineato l'importanza strategica di questa iniziativa: "La collaborazione avviata già da tre anni con gli organizzatori di questo corso riflette il nostro impegno nel rilancio e nella preservazione del territorio. In un momento in cui la nostra provincia e la Liguria hanno bisogno di nuove energie e idee per valorizzare sia la costa che l'entroterra, formare Guide Ambientali Escursionistiche significa investire direttamente nel futuro del nostro territorio. Le guide saranno ambasciatori del nostro patrimonio naturale, capaci di raccontarne le bellezze e le fragilità, promuovendo un turismo sostenibile e consapevole."

Vazzano ha poi evidenziato come CNA Imperia si sia sempre distinta per il suo sostegno alle aziende locali, in particolare durante la crisi legata al Covid-19: "Durante i momenti più difficili della pandemia, CNA Imperia è stata al fianco delle imprese, fornendo supporto e assistenza per superare le difficoltà con la formazione offerta gratuitamente con il programma Andare Oltre primo programma in Italia a fornire supporto online durante la pandemia. Ora, guardiamo al futuro con iniziative come questa, che mirano non solo a creare nuove opportunità professionali, ma anche a migliorare l'incisività e la protezione del territorio. Abbiamo una grande attenzione per i giovani e per le nuove professioni, perché crediamo fermamente che siano la chiave per un rilancio duraturo e sostenibile della nostra regione."

CNA Imperia, con il supporto a questo corso, si pone ancora una volta come un punto di riferimento per la tutela e il rilancio del territorio, confermandosi un'associazione attenta alle esigenze delle imprese locali e alle sfide future. Il corso di Guida Ambientale Escursionistica rappresenta un'opportunità unica per chi desidera entrare a far parte di una professione in grado di fare la differenza, non solo a livello personale, ma anche per il benessere dell'intera comunità. Dopo il corso e un esame di specializzazione si può avviare la propria attività di Guida con il patentino rilasciato da regione Liguria.

Le iscrizioni sono già aperte e i posti sono limitati. Non perdere l'opportunità di diventare una Guida Ambientale Escursionistica e di contribuire attivamente al futuro della tua terra.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare qui le modalità di partecipazione https://studioaschei.it/guida-ambientale.html o contattare direttamente l'associazione al 0184.500309