Sanremo: l'11 ottobre al Teatro Ariston l'evento di comunicazione e divulgazione culturale 'TEDx'

TEDxSanremo è un evento di comunicazione e divulgazione culturale il cui scopo è stimolare riflessioni, aprire la mente, ispirare e condividere idee di valore. TEDxSanremo 2024 si terrà venerdì 11 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo e avrà come tema ‘Sfumature’.

La realtà che ci circonda è un mosaico di infiniti colori e contrasti, dove ogni parola, ogni scelta, ogni idea contribuiscono a delineare un panorama unico e complesso. Alcune tracce sono nette e decise, come attimi che irrompono drasticamente trasformando il corso degli eventi o informazioni che rapidamente polarizzano l'opinione pubblica. Altre assumono contorni più sfumati, dissolvendo i confini sottili tra certezze e incertezze o generando nuove chiavi di interpretazione.

Dalla tecnologia all'innovazione, dal linguaggio alla creatività, TEDxSanremo 2024 esplorerà come siano proprio le sfumature e i toni intermedi a rivelare la vera profondità delle cose, arricchendo la nostra comprensione del mondo e stimolando la nascita di nuove idee.

Sulla scia del motto ‘Ideas Worth Spreading’, il tema delle ‘Sfumature’ verrà trattato con un linguaggio immediato e coinvolgente come quello delle TED conference con speaker di stampo internazionale, ricercatori, artisti e scienziati che, in interventi di soli 15 minuti, contribuiranno a rendere ogni idea "degna di essere condivisa".

Gli speaker saranno: Viola Bachini (esperta di comunicazione della scienza e della tecnologia), Nicolò Boccardo (Chief Mechatronic Engineer e Team Leader Rehab Technologies, Istituto Italiano di Tecnologia), Maria Bosco (content creator di Geopop), Arianna Craviotto (doppiatrice) Giuliana Giusti (Prof.ssa di Linguistica, Università Ca' Foscari Venezia), Tiziano Innocenti (Direttore Unità di Metodologia della Ricerca, Fondazione Gimbe), Simone Schermi (violinista) e Thomas Asueni (comico e creator), speaker e conduttore dell'evento.

L'edizione 2024 di TEDxSanremo è stata realizzata grazie al contributo di Agorà s.r.l. e Salute360 che hanno creduto nel valore delle idee. L'appuntamento con TEDxSanremo è per venerdì 11 ottobre dalle 20. Per un ristretto numero di partecipanti è previsto anche un elegante cocktail di benvenuto servito al Teatro prima dell'inizio dell'evento. L'ingresso sarà garantito previo acquisto del biglietto online dal sito: www.tedxsanremo.com, al quale sono disponibili anche tutti i dettagli relativi a evento e speaker.

TED è un'organizzazione no-profit il cui obiettivo è diffondere idee di valore attraverso il motto "Ideas Worth Spreading". La prima conferenza TED del 1984 ospitò la presentazione del Sony Compact Disc e l'anteprima dell'Apple Macintosh.

La ‘TED Conference’ si tiene ogni anno a Vancouver e gli speaker sono invitati a raccontare le proprie idee e intuizioni in massimo 18 minuti. I video sono poi raccolti sulla piattaforma e messi a disposizione degli utenti web. Le conferenze TED hanno ospitato negli anni personalità imponenti come Bill Clinton, il Premio Nobel per la medicina James Dewey Watson, il fisico Stephen Hawking, il cofondatore di Wikipedia Jimmy Wales e i cofondatori di Google Sergey Brin e Larry Page, ottenendo numeri significativi.

Secondo il motto ‘Ideas Worth Spreading’, TED promuove il programma TEDx che consiste in una serie di eventi locali organizzati in modo indipendente in tutto il mondo, sotto licenza concessa da TED, e che hanno come obiettivo quello di riunire comunità, organizzazioni, individui che possano vivere un'esperienza simile a quella che si vivrebbe durante una conferenza TED.

TEDxSanremo, dove x sta per ‘evento TED organizzato in maniera indipendente’ è un evento di comunicazione e di divulgazione culturale il cui scopo principale è stimolare riflessioni, aprire la mente, ispirare e condividere idee di valore. Speaker di stampo internazionale, outsider, ricercatori, artisti e scienziati: 15 minuti per ogni relatore, 15 minuti per ogni idea ‘degna di essere condivisa’.

Oltre 17 mila edizioni TEDx, in più di 170 paesi, oltre 50 mila video su Ted.com/Tedx, oltre 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube, 8 milioni di utenti iscritti al canale, 10 milioni di fan su Facebook, 10,6 milioni di follower su Twitter.