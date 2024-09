A Ventimiglia la consegna delle targhe alle botteghe, Confcommercio: "Un plauso agli esercenti"

Ieri mattina, in Comune a Ventimiglia, si è svolta la cerimonia di consegna delle targhe dedicate alle botteghe storiche della città, attraverso le quali il Comune di Ventimiglia ha voluto riconoscere l’importante contributo economico e sociale fornito alla città da queste attività commerciali in oltre 50 anni di attività continuativa. La consegna delle targhe è avvenuta per mano del Vicesindaco Marco Agosta.

La Confcommercio di Ventimiglia rimarca con grande soddisfazione il fatto che su 27 attività premiate ben 18 sono associate alla Confcommercio.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Ventimiglia Dario Trucchi: “Per prima cosa desidero ringraziare l’Amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata nei confronti del mondo del commercio e in modo particolare di quelle realtà che hanno di fatto segnato la storia della nostra città. Un plauso va naturalmente agli esercenti, che hanno raccolto il testimone di una storia tramandata di generazione, proseguendo ancora oggi in un impegno fatto di passione e sacrifici e fornendo un importante esempio alle nuove generazioni”.

Spiega il Vicesindaco del Comune di Ventimiglia Marco Agosta: “È con grande orgoglio e profonda gratitudine che abbiamo celebrato un pezzo fondamentale della nostra comunità: le botteghe storiche. Questi luoghi non sono semplicemente attività commerciali; sono parte integrante del tessuto culturale e sociale della nostra città. Rappresentano la tradizione, la passione e l'impegno di generazioni di famiglie e di artigiani, che hanno contribuito a definire l'identità del nostro territorio. Le botteghe storiche sono testimoni viventi della nostra storia. Camminare per le strade della nostra città e vedere queste insegne, che hanno resistito al tempo e alle mode, ci ricorda l'importanza delle radici, della continuità e del legame con il passato. In un'epoca in cui tutto cambia così velocemente, queste botteghe ci offrono un ancoraggio, un punto di riferimento stabile e rassicurante”.

L’elenco delle botteghe storiche di Ventimiglia associate alla Confcommercio:

Confezioni Marchetti di Marchetti Elisabetta;

Consani Giovanni Sas;

Panetteria Dallorto Paolo;

Franco Calzature di Franco Trucco;

Piccola Firenze di Mauro Vignali;

Casa del Caffè di Carli e Musso;

Mast Abbigliamento si Stefania Ballestra E Maura Peraro;

Edmondo Gioielli di Edmondo Ferri;

Oreficeria Albry di Mollo Daniele;

Bar Galeone di Ciribilli Federica;

Ristorante La Pergola di Palmero Luigi;

Bar Cordon Bleu;

Pasticceria Viale di Cappe' Cristina;

La Pepita d'Oro di Santaiti Giacomo;

La Meridiana di Animamia Sonia;

Panetteria Pasticceria Meineri di Meineri Roberto;

Farina Calzature di Rebaudo Mariapina;

Bar Canada di Maurizio Rea.