La nuova meme coin multichain DAWGZ al prezzo di listing per altre 24 ore

Manca solo un giorno alla quotazione di DAWGZ sui principali exchange decentralizzati. La presale che ha raccolto oltre 3,2 milioni di dollari in finanziamenti è infatti giunta al termine. Non c’è più tempo per i primi investitori: le ultime 24 ore disponibili per accedere al miglior prezzo d’acquisto possibile.

DEX launch date: 4 September 2024, 5pm CET 🪂 pic.twitter.com/B9gFx6Yju6 — Base Dawgz (@BaseDawgz) August 28, 2024

Il progetto Base Dawgz chiuderà ai primi investitori il 4 settembre, quindi per partecipare e acquistare i token DAWGZ al prezzo di 0,008582$ bisogna agire immediatamente. Non appena questa meme coin arriverà su DEX, infatti, non è possibile sapere quanto effettivamente aumenterà di prezzo. Gli analisti di settore, però, parlano di successo imminente.

Stando al whitepaper del progetto, dove è chiaramente indicata l’allocazione dei token totali, troviamo una liquidità iniziale del 20%, stessa percentuale per lo staking e per la prevendita. mentre un ulteriore 15% dei token totali sarà utilizzato per il marketing e un altro 15% per le ricompense social derivanti dall’airdrop. Un’allocazione che riflette in maniera interessante l’impegno del team di sviluppo, che sa bene che una meme coin, oltre alle sue funzionalità intrinseche, necessita anche di una spinta virale.

La community non è stata in silenzio e grazie a un supporto di oltre 16.000 follower, tra il canale X ufficiale e la pagina Telegram, il progetto è riuscito a raggiungere trader in lungo e in largo. Ma quali sono le caratteristiche fondamentali di DAWGZ e perché potrebbe rivelarsi così esplosiva al lancio su DEX?

La tecnologia multi-chain di DAWGZ

Dietro il successo della presale c’è sicuramente la novità che Base Dawgz introduce, soprattutto su blockchain Base. Quest’ultima è casa di meme coin di successo come Brett, tuttavia mancava un token che potesse essere scambiato e acquistato su tutte le blockchain principali.

DAWGZ vuole proprio coprire questo spazio e grazie alle tecnologie Portal Bridge e Wormhole, permette l’inter-operatività sulle blockchain Base, Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche e Solana. Ampliando le possibilità d’acquisto e di utilizzo da parte di un più vasto segmento di trader, Base Dawgz potrebbe di fatto rivoluzionare lo spazio delle meme coin. Molti potrebbero chiedersi in che modo, ma basta fare un esempio per capire subito le possibilità d’uso: scambiare DAWGZ su una blockchain più veloce e con costi di commissione inferiori. Tutto grazie alla tecnologia multi-chain utilizzata dal progetto.

Quest’ultimo ha vissuto tempi duri negli ultimi mesi, nonostante un’ottima resilienza della maggior parte delle meme coin, la capitalizzazione di mercato del segmento è passata da oltre 40 miliardi a un minimo di 36 miliardi di dollari. Anche l’attività di trading è rallentata, così come BTC che non ha ancora superato la soglia dei 60.000$ dopo il buon andamento di agosto.

Il contesto ribassista, secondo gli esperti, non è destinato a durare a lungo però e sembra che una nuova bull run per le criptovalute sia dietro l’angolo, coincidendo con il mese di settembre. Base Dawgz, pertanto, grazie alla quotazione su DEX, potrebbe ottenere vantaggi notevoli dal potenziale rimbalzo, cosa che ne spingerebbe il valore oltre le più rosee aspettative.

Per esempio, ne ha parlato Felice Grimaudo, YouTuber e volto del seguitissimo canale Movimento crypto. Base Dawgz ha il potenziale necessario per esplodere su DEX, vale quindi approfittare di quest’ultima opportunità prima che avvenga la quotazione.

