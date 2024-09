Vallecrosia: con l'auto fuoristrada contro i mezzi parcheggiati, incidente stamattina per due giovani

Due ragazze che stavano andando a lavorare sono rimaste lievemente ferite, questa mattina intorno alle 5 in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia, dopo che la conducente ha perso il controllo dell’auto dove stavano viaggiando, finendo contro alcuni mezzi che erano parcheggiati.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente anche se, molto probabilmente, si è trattato di un malore o di un colpo di sonno. La conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finita a lato strada, fortunatamente senza coinvolgere nessun altro mezzo, oltre a quelli parcheggiati.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, due ambulanze e i Vigili del Fuoco. Le due giovani, intorno ai 25 anni, sono state portate in ospedale in codice giallo di media gravità. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazioni.

I Vigili del Fuoco di Imperia, invece, sono intervenuti questa notte a Cartari, frazione di Cesio, per una fuga di gas. Sembra che un fulmine abbia colpito la chiesa del piccolo centro, scaricando poi sul tubo che serve l’intera comunità. I pompieri hanno chiuso l’impianto del paese, in attesa dell’intervento dei tecnici.