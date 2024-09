Vallecrosia, lavori di tinteggiatura e raffrescamento di aule e corridoi: sopralluogo a scuola (Foto)

Tinteggiatura e raffrescamento delle aule e corridoi sono in corso nella scuola di Vallecrosia. Si è svolto oggi un sopralluogo del sindaco Armando Biasi e del consigliere comunale Denis Perrone per verificare lo stato dei lavori in vista dell'inizio dell'anno scolastico.

"Oggi sopralluogo a scuola per verificare lo stato dei lavori di tinteggiatura e raffrescamento delle aule e corridoi" - fa sapere il sindaco della città della famiglia Armando Biasi.

"Insieme alle grandi opere in fase di conclusione, nuova scuola e biblioteca, risulta fondamentale e indispensabile eseguire anche le opere di manutenzione ordinaria" - sottolinea il primo cittadino - "Sono stato accompagnato dal consigliere delegato ai Lavori pubblici Perrone".