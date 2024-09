Pigna: spettacolo 'Migr’azioni Corali ricordando De Andrè' del Coro Troubar Clair

Mercoledì 4 settembre 2024 a Pigna il Coro Troubar Clair si esibisce col suo programma 'Migr’azioni Corali ricordando De Andrè '.



"Un concerto per sole corde vocali che rivisita in forma originale alcune pagine del poeta genovese facendole idealmente dialogare con canzoni delle tradizioni più lontane. L’appuntamento è in piazza del Castello alle ore 21.00. La formazione di sole corde vocali ha realizzato nei trent’anni di storia i programmi più disparati dalla musica medievali alle composizioni sacre per coro e orchestra di autori contemporanei e in questo programma rende omaggio allo storico album Creuza de ma, capisaldo internazionale della world music, che compie 40 anni".

L’evento è organizzato dal Comune di Pigna.

Il Coro riprende da venerdì 6 settembre la sua attività di studio presso i locali di San Rocco a Vallecrosia per preparare come di consueto il programma sacro e seleziona nuovi coristi nelle sezioni di basso, tenore e soprano.