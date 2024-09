Sanità nella nostra provincia: la positiva esperienza di una nostra lettrice con la Guardia Medica

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalare una sua esperienza con la sanità provinciale:

"Guardia Medica contattata il 29 agosto scorso. Mi ha risposto una persona cortese, chiara e tranquillizzante. Mi ha rassicurata che un medico sarebbe venuto a casa malgrado il numero elevato di chiamate e l’imminente fine turno. Erano le 7 e, dopo 25 minuti, il Dottor Luca Leone si è presentato alla porta. Anamnesi attenta, somministrazione di quanto necessario. Un servizio ineccepibile. C'è del buono in questa sanità a livello di organizzazione e di persone che ci lavorano. Spero vorrete dare rilievo è importante non affondare in un mare di pessimismo sempre presente quando si parla di pubblico e di sanità in particolare”.