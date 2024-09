Riva Ligure: numeri record per la decima edizione di Sale in Zucca.

La rassegna letteraria “Sale in Zucca” ha celebrato il suo decimo anniversario portando molte novità, tra cui la conduzione di un duo formato dallo storico direttore artistico Claudio Porchia e dalla vivace giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa, nota anche come Fata Zucchina. Questa accoppiata ha donato freschezza e dinamismo ai nove incontri, che hanno riscosso un notevole successo, con una media di presenze di 250 e picchi di 400 persone. Questo ha offerto al pubblico l'opportunità di interagire con personalità di rilievo come Matteo Bassetti, Alessandro Di Battista e Tinto (Nicola Prudente), insieme a noti autori come Cristina Carbotti, Michele Fino, Gino Rapa, Ennio Cominetti e Marco Missaglia.

Gli incontri hanno affrontato una varietà di tematiche, dall'omaggio al Festival di Sanremo alla salute e benessere, dall'importanza della lingua italiana a un doveroso ricordo del giardiniere di Calvino, fino a riflessioni sull'informazione e sui conflitti attuali, concludendo con una celebrazione dell'eccellenza vinicola locale, il Moscatello di Taggia.

Le serate sono state impreziosite da momenti musicali con i talentuosi Marisa Fagnani e Christian Gullone, un concerto del maestro Ennio Cominetti e una performance teatrale dell'attore Gioacchino Logico. Infine, per chiudere in maniera festosa ogni incontro, è stato organizzato un brindisi con i pregiati vini della cantina SanSteva, creando un'atmosfera conviviale e magica, che ha consentito a tutti di rilassarsi e apprezzare a pieno questa indimenticabile rassegna.

L’assessore alla cultura e al turismo, Francesco Benza, ha espresso la sua soddisfazione per l'evento “Sale in Zucca”, definendolo un "piccolo gioiello" all'interno del calendario estivo.

"Anche quest'anno ha ottenuto un grande successo - ha commentato Benza – e siamo alla decima edizione di questa rassegna letteraria, un vero e proprio salotto culturale che affronta temi diversi con un'originale formula di cultura e promozione del territorio, divertimento e svago. La manifestazione, che quest’anno è stata inaugurata dal ministro della Cultura, è in continua crescita. Ogni anno riscontriamo un incremento sia nel numero di partecipanti sia di ospiti, e richiama un pubblico ampio, affezionato e variegato per età, cultura e genere. Questa edizione ha superato tutti i record precedenti, confermandosi come uno degli eventi culturali più significativi e attesi della provincia. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che ci hanno supportato in questo progetto, in particolare alla regione Liguria ed alla Banca di Caraglio per il sostegno e agli sponsor tecnici, come la Cantina SanSteva, il cui contributo è stato importante per il successo dell'iniziativa. Un riconoscimento speciale va al nostro direttore artistico e caro amico, Claudio Porchia, per il suo impegno nella selezione degli autori e nella brillante conduzione in coppia con la bravissima Renata Cantamessa. Ci aspettiamo di ritrovarci l'anno prossimo con un programma ancora più straordinario di quello appena concluso”.