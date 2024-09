Tutto pronto per oggi a Carpasio per la ‘Sagra della Carpasina’, con il via alle 16 sul piazzale delle Feste, dove verrà servito l’antico piatto che ha origine antichissime.

E’ stato mangiato dai pastori sugli alpeggi per centinaia di anni ed ha ottenuto, insieme alla ‘Frandura’, l'ambito riconoscimento di Denominazione Comunale di Origine.

Una grandissima soddisfazione per il Comune di Montalto e Carpasio che ha da sempre puntato alla preservazione della sua arte, cultura e tradizioni e storia.