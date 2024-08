Dopo due weekend non 'eccessivi' oggi e domani ultimo controesodo di agosto sulla A10: come sarà e i consigli

Ogni anno, il controesodo estivo rappresenta un momento cruciale per migliaia di automobilisti italiani che tornano a casa dopo le vacanze. Dopo gli ultimi due weekend, nei quali fortunatamente non si sono registrate lunghe code se non nel savonese, c'è attesa per domani e domenica quando molti turisti del Nord Italia torneranno a casa. Tra le tratte più trafficate, ovviamente l'autostrada A10, che collega Ventimiglia a Savona e Genova, sulle direttrici verso il Nord. E' uno degli assi viari più critici, soprattutto durante i weekend di fine agosto e inizio settembre.

Questa mattina le prime code sono più da esodo che al contrario, visto che gli incolonnamenti si registrano soprattutto nel savonese in direzione della nostra provincia. Si tratta di vacanzieri del weekend e, forse, anche qualcuno che inizia la prima settimana di vacanze per settembre. Qualche rallentamento si registra anche al confine con la Francia.

L'Autostrada dei Fiori, durante i controesodi più bollenti, si trasforma in un vero e proprio imbuto per i veicoli che si muovono verso nord, diretti soprattutto verso le regioni del Piemonte e della Lombardia. Le code e i rallentamenti sono all'ordine del giorno in questo periodo. I punti più critici si trovano solitamente nei pressi dei caselli di Genova e Savona, dove il traffico tende ad intensificarsi in maniera significativa. Inoltre, i cantieri presenti lungo la tratta, dovuti a lavori di manutenzione e messa in sicurezza, aggravano ulteriormente la situazione. Questi lavori, necessari ma spesso mal tollerati dagli automobilisti, contribuiscono a creare ulteriori strozzature, con tempi di percorrenza che possono facilmente raddoppiare o addirittura triplicare.

Per il controesodo le previsioni non sono delle migliori. Si stima che il traffico possa raggiungere picchi molto elevati, con code che potrebbero estendersi per diversi chilometri, soprattutto nei tratti più stretti e nei pressi dei cantieri. I consigli sono sempre quelli di partire nelle prime ore del mattino o in tarda serata per evitare le ore di punta. Tuttavia, anche seguendo questi accorgimenti, non è garantito di evitare completamente il traffico, vista l'enorme mole di veicoli che transita in questi giorni. Per affrontare al meglio il controesodo è importante Monitorare le condizioni del traffico in tempo reale: Utilizzare app e servizi di infomobilità per restare aggiornati sulla situazione del traffico e, se necessario, scegliere percorsi alternativi.

Fate quindi attenzione oggi e domani per il possibile, che rappresenta un momento critico del rientro dalle vacanze per migliaia di italiani. Tra cantieri, traffico intenso e code, è fondamentale affrontare il viaggio con preparazione e pazienza, per evitare che lo stress del ritorno rovini i ricordi delle vacanze appena trascorse. Con un po' di attenzione e seguendo i consigli delle autorità, è possibile ridurre al minimo i disagi e tornare a casa in sicurezza.