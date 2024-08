A Bajardo si parla di antichi romani e si ascolta il tango argentino: doppio appuntamento tra sabato e domenica

Ritorna un week-end ricco di appuntamenti tra musica e cultura a Bajardo. Sabato 31 agosto alle ore 18 si conclude la quinta annata delle “Bajardo Lectures”, l’Università d’Estate promossa dall’Accademia della Pigna nella Chiesa Vecchia di San Niccolò. La conferenza verte questa volta su “L’epica dei Liguri: Gaio Mario e la battaglia degli Ambroni” e viene tenuta dal professor Pier Francesco Musacchio, ricercatore in filologia classica presso l’università di Nizza e Vice preside dell’Istituto “Biancheri” di Ventimiglia. Musacchio è uno studioso che si è dedicato a questioni filologiche intorno a Plutarco, ma si occupa anche di studi danteschi ed è autore di quattro romanzi storici.

Domenica 31 si terrà invece il secondo concerto della rassegna pianistica “Salotto Bösendorfer”, curata dal Centro Studi Musicali Stan Kenton sotto la direzione artistica di Freddy Colt. Alle ore 18 nella chiesina di San Rocco si ascolterà un repertorio insolito per il fedele pubblico della rassegna: non saranno proposte pagine di carattere classico ma si compirà un viaggio nel mondo del tango argentino. Il pianista invitato alla rassegna è un affermato concertista di Buenos Aires con origini italiane, il compositore ed interprete Pablo Montanelli. Dopo aver collaborato con orchestre e gruppi e aver suonato in varie parti del mondo, dal 2016 sviluppa la sua carriera di pianoforte solista, eseguendo tango “milonguero” tradizionale e moderno. Ha creato nuove composizioni e classici rivisitati con tocchi di blues.

La rassegna pianistica si concluderà la domenica successiva con un concerto della pianista Luisa Repola e il flauto di Aurora Pulinetti.