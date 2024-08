Sanremo e la provincia si preparano ad accogliere Sergio Mattarella: seconda visita ufficiale di un Presidente della Repubblica dopo Luigi Einaudi nel 1949

Il 12 settembre 2024 segnerà un momento storico per Sanremo: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, farà una visita ufficiale nella città, diventando il secondo Capo di Stato a recarsi ufficialmente a Sanremo dopo Luigi Einaudi, che vi si recò nel 1949. Questa visita avverrà a oltre 70 anni di distanza dall'unica precedente occasione in cui un Presidente della Repubblica visitò la città delle rose.

Alle 11 Mattarella sarà ospite dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, situato nella prestigiosa Villa Ormond. Fondato nel 1970, l'Istituto è un punto di riferimento a livello globale per la promozione e la difesa dei diritti umani, e il Presidente ha già espresso in passato il suo apprezzamento per il lavoro svolto dall'ente.

Il sindaco Alessandro Mager, insieme ad altre autorità locali, sarà presente per accogliere Mattarella in questa visita di grande importanza per la città. L'evento rappresenta non solo un onore per Sanremo, ma anche un riconoscimento del ruolo della città e delle sue istituzioni sulla scena internazionale.

La visita ufficiale del prossimo 12 settembre segue la partecipazione in veste privata di Mattarella al Festival di Sanremo nel febbraio 2023, un evento che ha segnato la prima volta in assoluto che un Presidente della Repubblica ha preso parte alla celebre manifestazione musicale.

L’evento di Sanremo, organizzato annualmente dall’Istituto di Sanremo, in stretta collaborazione con il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) di Ginevra, si svolgerà presso la sede dell’ente a Villa Ormond giovedì 12 e venerdì 13 settembre.

L’avvio dei lavori è previsto con il messaggio di benvenuto del Sindaco di Sanremo, e di apertura del Presidente dell’Istituto, Generale Giorgio Battisti a cui seguirà il saluto istituzionale del Presidente Mattarella. Si prevede la partecipazione di circa 150 rappresentanti di governi, organizzazioni internazionali e non governative, istituzioni accademiche, militari, e rappresentanti della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa da tutto il mondo.

Alle 12.30 Mattarella sarà accolto ad Imperia in Piazza Roma, nei pressi dell'Antico Palazzo della Provincia di Porto Maurizio da una delegazione di alunni delle scuole elementari cittadine e raggiungerà il Cavour al termine di una breve passeggiata nel centro. Nel corso della cerimonia, che avrà inizio alle 12.30, l'Orchestra e il Coro dell'Opera Carlo Felice di Genova eseguiranno l'Inno di Mameli, il “Coro a bocca chiusa” da Madama Butterfly di Giacomo Puccini, nel Centenario dalla scomparsa dell'autore, e “Va' Pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi.