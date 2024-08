Sanremo: miasmi e rifiuti in via Vallarino, il condominio 'Solaro risponde' alle proteste dei residenti

Il Dottor Luca Dentis, rappresentante del condominio ‘Solaro’ di via Vallarino a Sanremo, ci ha scritto in relazione al nostro articolo (QUI) relativo alle proteste dei residenti per i miasmi che arrivano dal luogo dove i condomini dello stesso conferiscono i rifiuti.

“Quando iniziò la raccolta differenziata e furono posti i cassonetti in un posto auto del ‘Complesso Solaro’ – evidenzia – l’area divenne, per manifesta inciviltà di molteplici soggetti, una discarica a cielo aperto. Era infatti molto frequente vedere persone non residenti nel ‘Complesso Solaro’ abbandonare i propri rifiuti in prossimità dei cassonetti. Una situazione, com'è facile immaginare, che impattava gravemente sia sulla salubrità dell'area sia sul decoro del condominio. E, oltre al danno la beffa, il complesso fu sanzionato per abbandono di rifiuti, benché non fossero inequivocabilmente riferibili al condominio”.

Per ovviare alla situazione, l'assemblea del ‘Complesso Solaro’ ha così a suo tempo deliberato di realizzare, a proprie spese, una recinzione, così da impedire ad estranei di abbandonare i propri rifiutio: “Quando la recinzione venne realizzata – prosegue Luca Dentis – consegnammo le chiavi ad Amaie Energia, per poter accedere. Nonostante questi accorgimenti, tuttora permane l'inciviltà, da parte di non residenti del complesso di abbandonare all'esterno della recinzione i propri rifiuti”.

“Preso atto che confidare nell'altrui educazione si è rivelato del tutto inutile – termina il rappresentante del complesso ‘Solaro’ - proporrò all'assemblea di installare telecamere e/o fototrappole, in coordinamento con le competenti autorità, così da auspicabilmente porre fine, una volta per tutte, a queste inaccettabili condotte, che sono comunque passibili di sanzione”.