Sanremo: tanto va la gatta al lardo... incidente in strada Borgo Tinasso, tranciati tubi del gas e dell'acqua (Foto)

Purtroppo la storia si ripete quasi ogni giorno: macchine parcheggiate perennemente in divieto, strada stretta e, basta una manovra sbagliata per provocare un incidente. Questa volta è andata bene e si sono registrati solo danni e nessun ferito, ma il pericolo è dietro l’angolo.

Stiamo parlando di strada Borgo Tinasso, piccola via che collega il quartiere del Borgo alle molte abitazioni dell’immediato entroterra della città dei fiori e sempre al centro di polemiche. Oggi pomeriggio, poco prima delle 15, un’auto che procedeva in direzione monte, ha picchiato contro un muretto, rompendo un tubo del gas e uno dell’acqua.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, gli agenti della Municipale e i tecnici di Dea ed Italgas. Il tubo è stato subito messo in sicurezza dai pompieri e sarà oggetto di lavori, così come quello dell’acqua.

Pochi anche i danni all’auto. Ancora da capire la dinamica dell’incidente, anche se sembra possa trattarsi di un errore del conducente della Peugeot che, trovatosi di fronte uno scooter in discesa e con il restringimento della carreggiata, ha sterzato colpendo il muretto e i tubi.

Si tratta di una situazione annosa, che il comune aveva cercato mesi fa di risolvere instaurando un ‘camminamento’ e insistendo sul divieto di sosta. Ma quasi mai gli automobilisti e i residenti della zona ottemperano al divieto. Anzi, nelle ultime settimane la situazione è ulteriormente peggiorata e la strada è sempre ‘ristretta’. Non parliamo, ovviamente, di quando transitano i bus di Rt e i mezzi pesanti.

I rischi per i pedoni sono gravissimi e l’accaduto di oggi conferma la situazione. In molti si chiedono il motivo per cui non viene presa una decisione drastica per evitare il parcheggio selvaggio che, giorno e notte si registra in strada Borgo Tinasso.