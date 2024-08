Sanremo: sangue tra via Matteotti e vicolo Chintagna, si teme il peggio ma era un uomo ferito in una caduta (Foto)

Un fiume di sangue tra via Matteotti, vicolo Chintagna, via Corradi e via Calvi. E’ accaduto questa notte a Sanremo e, sul caso hanno lavorato gli agenti della Polizia Municipale e i colleghi del Commissariato.

Alcuni passanti hanno segnalato di aver visto un uomo zoppicare che entrava nel vicolo. E' stato così semplice, per gli agenti della Polizia Locale già presenti in via Matteotti, seguire la scia ed arrivare all'abitazione dell'uomo ferito.

Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto ma pare che si tratti di una caduta accidentale da una bicicletta sulla ciclabile. L'uomo, su cui sono state trovate diverse lesioni, è stato portato d'urgenza in ospedale.

E' stato richiesto l'intervento di un’ambulanza e del personale di Amaie Energia per bonificare l'intera area.