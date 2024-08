Colpo di coda di agosto: caldo afoso in tutta la provincia e le temperature tenderanno ad aumentare

Sembra essere tornati al periodo pre-ferragostano, con temperature che sono nuovamente schizzate verso l’alto e con il tasso di umidità che rende la percezione del caldo ancora più elevata.

Si tratta del transito di una anomalia che, oggi e domani, porterà condizioni di momentanea instabilità nell’entroterra ma che sta facendo ‘boccheggiare’ in diverse località della nostra provincia. Ma attenzione, perché se domani la situazione rimarrà pressoché identica a quella odierna, giovedì è previsto un nuovo aumento delle temperature massime.

E, guardando alla colonnina di mercurio di oggi, per le prossime ore ci attendono nuove giornate di caldo afoso. Quest’oggi il picco massimo si è registrato a Dolcedo, con 35,5 gradi, davanti ad Airole con 34,5 e Borgomaro con 34. Sulla costa il record spetta ad Aregai di Cipressa con 33,4 davanti ad Imperia con 33. Anche Sanremo e Ventimiglia non scherzano con 32,3 e e 32,1.

Si respira solo in montagna, ma ad alta quota visto che la massima più bassa è ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 20 gradi, seguita da Gouta con 23,1, Colle d’Oggia 24,2, Nava 24,7 e Verdeggia 25,5. Triora e Pieve di Teco, invece segnano circa 30 gradi. E sempre Pieve di Teco è la località con il più alto tasso di umidità pari al 99%. Non scherza nemmeno Verdeggia con il 90% mentre cala negli altri luoghi, tra cui Pornassio (70%), Ventimiglia (68%), Sanremo (61%) ed Imperia (51%).

Qualche temporale di calore in montagna. In particolare si sono registrati 25 mm di pioggia a mezzogiorno tra Pieve di Teco e Nava e 15 nel pomeriggio a Castelvittorio.

Da domani a domenica temperature stazionarie o in lieve rialzo, tra i 30 e i 35 gradi con umidità sempre elevata. A parte alcuni temporali di calore in montagna non sono previste precipitazioni e, solo da lunedì prossimo sarà possibile veder calare leggermente la colonnina di mercurio. Almeno nei valori massimi, visto che le minime rimarranno uguali a quelle di oggi.