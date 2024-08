Bordighera Book Festival, tutti pazzi per l'attore Pierpaolo Spollon (Foto e video)

Tutti pazzi per Pierpaolo Spollon al Bordighera Book Festival. In tantissimi hanno ascoltato con attenzione e interesse, in corso Italia a Bordighera davanti al Buga Buga, la presentazione del libro "Tutto non benissimo" dell'attore noto al grande pubblico per l'interpretazione di Marco Allevi nella serie televisiva "L'allieva", Riccardo Bonvegna in "Doc - Nelle tue mani", Emiliano Stiffi in "Che Dio ci aiuti" e Nanni Busalla in "Blanca".

Dal 2009 il 35enne ha conquistato piano piano gli telespettatori, con il suo talento e la sua simpatia, apparendo in diverse serie tv di successo. Ha, infatti, recitato anche ne "L'ispettore Coliandro", "La porta rossa", "Leonardo" e in "Odio il Natale". E' apparso pure sul grande schermo con i film "Terraferma" di Emanuele Crialese, "La dolce arte di esistere" di Pietro Reggiani, "Leoni" di Pietro Parolin e "Che vuoi che sia" di Edoardo Leo. Inoltre, ha fatto diversi cortometraggi: "Tre visi" con la regia di Stefano Pesce; "PGR" con la regia di Dario Aita e proprio di Pierpaolo Spollon e "Lo Scacciapensieri" con la regia di Domenico Modafferi. Spollon si diletta pure in teatro. Ha preso parte a "2069: Oltre la luna" di Andrea Pennacchi e Rossella Spiga con la regia di Marco Artusi e attualmente sta calcando i palcoscenici italiani con "Quel che provo dir non so" che ha scritto insieme a Matteo Monforte, che lo ha accompagnato durante la presentazione di ieri.

Un artista completo che ora ha intrapreso una nuova avventura: la scrittura. Il suo romanzo d'esordio, legato a doppio filo al suo ultimo spettacolo, è ambientato in una Genova autunnale, dove l’attore protagonista di una serie tv scorge per caso, in una libreria del centro, Martina, con cui è stato fidanzato una decina di anni prima. Il fatto che il destino l’abbia rimessa sulla sua strada lo fa riflettere, tanto da spingerlo a una rocambolesca ricerca della ragazza, svanita poco dopo nel nulla. Unico indizio per ritrovarla: la borsa di lei, abbandonata in un vicolo del centro storico. Con quel feticcio tra le mani, ritrovare Martina diventa per lui un’ossessione ma anche un’opportunità per guardarsi finalmente dentro e mettere in dubbio molte delle sue certezze. Un romanzo che, con autoironia, riflette sulla superficialità con cui spesso si affronta la vita, che prima o poi, comunque, ti presenta il conto.

I presenti hanno colto l'occasione per fare domande anche sulla carriera d'attore di Spollon e, alla fine della presentazione, hanno avuto la possibilità di fare foto e avere un autografo dal loro idolo.