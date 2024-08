Cala il sipario sulla 11esima edizione del 'Bordighera Book Festival'. Il programma dell'ultima giornata

Domenica 25 agosto 2024 ultima giornata dell’11° edizione del Bordighera Book Festival (orario 10.00 -20.00).

L'evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio della Città di Bordighera ed è inserito da Regione Liguria nel Calendario Fieristico Italiano.

PROGRAMMA DI DOMENICA:

- ore 10.00 - Apertura stand Case editrici

- ore 10.30-12.30 - Laboratorio “Adotta il tuo marzianetto” con Robirò Blue Space. Alla conquista dello spazio

- ore 16.30 - Spazio Europa - Fabiano Mossucca "Una vita... d'oggi" Silele edizioni

- ore 16.30-19.30 - Laboratorio “Adotta il tuo marzianetto” con Robirò Blue Space. Alla conquista dello spazio

- ore 16.45 - Buga Buga - Laura Calosso “L’agave della Regina Vittoria” Aboca edizioni

- ore 17.15 - Spazio Europa - Daniela Mencarelli Hofman "Verde mare, blu profondo" Golem ed.

- ore 17.30 - Buga Buga - Pierpaolo Spollon “Tutto non benissimo” Ribalta Edizioni. Al suo debutto come scrittore, attore noto al grande pubblico per l'interpretazione di Marco Allevi nella serie televisiva L’allieva, Riccardo Bonvegna in Doc, Nelle tue mani, Nanni Busalla in Blanca, Emiliano Stiffi in Che Dio ci aiuti e Filippo in Odio il Natale

- ore 18.00 - Laboratorio Impariamo a ballare il Jive, Rumba e Cha Cha Cha con il maestro Marino Biglieri. ASD Delfi

- ore 18.30 - Buga Buga - Matteo Bassetti “Pinocchi in camice. Sulla salute non si scherza” Piemme

Laboratori e animazione

· “Salottino di Bibliomanzia” da Mamyink Tatoo (17.30 -18.30). Per visitatori singoli o in coppia. Durata: 5 minuti