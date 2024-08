Dolceacqua, incidente in località Convento: ferito gravemente un motociclista (Foto)

Incidente grave a Dolceacqua, in località Convento, dove un motociclista di 42 anni è rimasto ferito gravemente in via Bartolomeo Tornatore. L'uomo ha riportato un trauma toracico, una seria ferita alla gamba e altre contusioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde Intemelia con ambulanza e automedica Alfa 3, oltre ai carabinieri di Dolceacqua. Il ferito è stato trasportato d'urgenza in elicottero, con il Grifo, all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure necessarie.