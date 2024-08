Un successo Aria d'Arte a Vallebona: 14 artisti esporranno alla Biennale

Il gruppo Sanbiki (No Taiko Uchi), composto da Chiara, Samuele e Tobia, ha inaugurato Vallebon'Arte, la mostra biennale organizzata dall'amministrazione comunale di Vallebona in collaborazione con l'Accademia Balbo di Bordighera. Numerosi i presenti ieri sera in paese per l'inaugurazione ufficiale.

Dopo i saluti e i ringraziamenti, i tre giovani artisti hanno coinvolto il pubblico con uno spettacolo musicale caratterizzato da forti elementi visuali e teatrali: gesti, concentrazione, vibrazioni, movimento, immagini e ritmo. Un'esplosione di emozioni che ha piacevolmente travolto il pubblico.

In una cornice speciale come quella del centro storico, fino al 1° settembre sarà possibile visitare la mostra di 14 artisti, le cui opere saranno esposte giorno e notte, creando un'atmosfera unica e magica, che solo Vallebona sa offrire. In questa occasione, AreA ArtE, recentemente inaugurata, sarà aperta al pubblico dalle 18:30 alle 22:30 per omaggiare il maestro Sergio Gagliolo.