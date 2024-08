Sugarbabes, la fidanzata da oggi… si paga

In termini di fantasia non ci facciamo mancare proprio niente. Dalle amanti alle escort, dai club privè alle crociere per single, ci si inventa sempre fantastici modi per rompere la routine e vivere un brivido di avventura in dolce compagnia. Da un po’ di tempo c’è che chi la fidanzata la affitta… a volte anche per mesi.

Da escort a Sugarbabes, il passo non è così facile

Diventare una sugarbabe non è facile, paradossalmente una ragazza non professionista del mondo sex worker ha più facilità a diventarlo rispetto ad una escort.

Il motivo risiede nel fatto che le escort sono abituate a tanti piccoli appuntamenti che nel loro insieme creano un forte stipendio mensile, ma non sono abituate a gestire giorni consecutivi con lo stesso cliente. Serve molta capacità relazionale per poter passare 72 ore consecutive con la stessa persona, cercando argomenti in comune, trovandone piacevole la compagnia e il contatto fisico, senza lasciar trasparire noia o fatica.

Le escort sono abituate invece a trascinare i loro appuntamenti sul piano fisico e sessuale, tralasciando quasi completamente la componente più social, e quindi potrebbero non avere argomenti in comune o non saper gestire così tanto tempo insieme. Per loro è più facile così: nessun coinvolgimento mentale, solo focus sui servizi, 30 o 60 minuti e poi addio, avanti un altro!

Nemmeno la vita da escort è semplice ovviamente. Dopo tanti anni passati a lavorare chiusa 12 ore dentro un appartamento si comincia a perdere l’entusiasmo. I giorni diventano tutti ripetitivi, gli uomini diventano tutti uguali e si comincia a vedere il proprio corpo solo come una macchina da letto per fare soldi. Per questo motivo alcune delle top escort di Roma dopo alcuni anni di attività decidono abbandonare la carriera e dedicarsi ad pochissimi selezionati clienti, trasformandosi di fatto in sugarbabes.

Sugarbabes e Sugardaddies, come funziona il loro rapporto

Il rapporto fra sugarbabe e sugardaddy è basato sul concetto di regalo. Non si paga direttamente in forma esplicita il tempo di una ragazza come avviene nel mondo escort, ma si fornisce in forma di regalo una quantità di soldi che va a coprire le spese e le necessità della ragazza durante l’arco di tempo deciso insieme.

A volte questi regali sono sotto forma di viaggi, di hotel di lusso, di abbigliamento costoso. Altre volte sono veri e propri bonifici che hanno lo scopo di supportare la ragazza nei suoi studi o nei suoi piccoli capricci e desideri.

Il fenomeno potrebbe ricordare molto il mondo escort ma in realtà non viene elargito un compenso orario. Si tratta più di una sorta di gioco fra le parti, nel quale il daddy si prende cura di viziare la propria fanciulla a 360 gradi.

La babe si comporta da vera e propria fidanzatina giocosamente viziata. Le piace chiedere, le piace che i propri capricci siano soddisfatti, vuole essere portata in luoghi particolari ed essere stupita con regali dedicati. In realtà la fanciulla sa perfettamente che deve rispettare molto il suo daddy e non deve tirare troppo la corda. Il chiedere regali e attenzioni particolari fa sentire il daddy importante, l’uomo in questo caso vuole proprio sentirsi utile e importante nei confronti di una bella giovane ragazza che lo delizia con la sua presenza e il suo fascino.

Solitamente esiste anche una relazione erotica tra i due, ma non è sempre detto. Alcune relazioni si basano più su un amore platonico e su un concetto di soddisfazione mentale.

Quanto costa avere una sugarbabe

Le sugarbabes costano molto, rispetto ad una normale escort o accompagnatrice. I regali che sono solite richiedere potrebbero aggirarsi intorno a svariate centinaia di euro. I viaggi potrebbero addirittura costare migliaia di euro se si tratta di luoghi esotici e particolari. Mediamente lo sugardaddy incontra la propria girl 1 o 2 volte al mese massimo. Questo perché il daddy potrebbe avere una famiglia originale e la babe essere solo una sorta di amante.

Considerando il tenore di vita che la ragazza vuole concedersi si potrebbe ipotizzare una spesa mensile intorno ai 5000 euro per godere di una affascinante sugarbabe. Se ne deduce quindi che è necessario un uomo con le spalle economicamente molto forti, ad esempio un solido imprenditore o un libero professionista con grandi entrate.

Alcune ragazze prendono di mira imprenditori molto ricchi e alzano la posta in gioco a quasi 15.000 euro al mese. In questo caso i viaggi sono in hotel di lusso in luoghi fantastici e i regali potrebbero essere anche macchine o gioielli.

In conclusione, essere una sex worker non è una vita facile. Escort o sugarbabe, serve molta tenacia, uno stomaco molto forte, una grande intelligenza emotiva per poter interpretare al meglio il proprio personaggio… e tanta tanta voglia di soldi!

Anche in questo mondo esistono i miracoli, magari fra il daddy e la babe, un giorno potrebbe nascere realmente qualcosa!